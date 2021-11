Gf Vip, Delia Duran dice la (sua) verità e pubblica i messaggi del fan club di Soleil Sorge: «A tagliare sono tutti bravi»

Non si placano i dubbi sul matrimonio tra Delia Duran e Alex Belli. L'attore di Centovetrine ora concorrente del Gf Vip è al centro di un pericoloso triangolo amoroso che ha portato sua moglie a dover varcare la porta rossa del loft di Cinecittà la scorsa settimana. Alex è sempre più vicino alla sua "collega" Soleil Sorge e se dapprima Delia si diceva tranquilla di questa bellissima amicizia ora la modella si sente tremare la terra sotto i piedi. Venerdì scorso Delia è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per mettere in chiaro le cose sia con il marito che con l'influencer. Sono volate parole forti che sono poi proseguite anche nei talk show nei giorni a seguire contro Soleil da parte della moglie del vippone. Tutto ciò ha portato a far allontanare l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne da Alex e a farla riavvicinare al suo ex Gianmaria Antinolfi. Atteggiamento che ha fatto ingelosire l'attore a tal punto da andare prima da Ginamaria per chiarire con lui e poi a tornare da Soleil per chiederle di tornare ad avere un rapporto come prima perchè a lui lei manca troppo. «Per te sono andato contro tutti, ho bisogno di te». Un'amicizia che continua a difendere l'attore emiliano ma che sembra molto più che un'amicizia agli spettatori. E anche alla moglie di Alex ormai che stasera è pronta a rientrare per affrontare i due vipponi.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Delia pronta allo scontro con Alex: Davide Silvestri... TELEVISIONE Gf Vip, Lulù insegue Manuel e lui sbotta (ma la regia lo... TELEVISIONE GF Vip 2021 (infinito), durerà fino a marzo 2022: è... TELEVISIONE Gf Vip, Katia Ricciarelli litiga con Alex Belli: «Ti tiro una... IL PANICO GF Vip, malore per Clarissa Selassie. Urla dal bagno: «Mi sto... IL RACCONTO Iva Zanicchi e Alberto Sordi, la notte d'amore sfumata: «Così l'ho... TELEVISIONE GF Vip, concorrenti costretti a fare il tampone per il Covid: cosa... TELEVISIONE GF Vip, Gianmaria cambia "tecnica" e Sophie lo insulta:... TELEVISIONE Gf Vip, Miriana ci riprova con Nicola e gli promette una cena: ecco... TELEVISIONE Gf Vip, l'accusa del fratello di Gianmaria Antinolfi:... CANALE 5 Gf Vip, Alex Belli: «Non riesco a stare lontano da... GF VIP Gf vip, Alex Belli si scusa dopo aver offeso Bortuzzo e la sua... GF VIP Gf Vip, Delia Duran s'infuria con Soleil: «Sei una... GF VIP Gf Vip, tra Montano e Belli è scontro continuo, ma fanno pace... GF VIP Gf Vip, Alex Belli e il mistero della moglie. Katarina Raniakova:... IL CASO GFVip, lite tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu: lei sbatte la porta e... SPETTACOLI Gf Vip, urla per Aldo Montano e Manuel Bortuzzo: la reazione di Alex...

Gf Vip, Delia Duran s'infuria con Soleil: «Sei una gattamorta». E lei: dormire insieme ci fa bene

Gf Vip, la verità di Delia

Nelle scorse ore però Delia stessa si è trovata costretta a difendersi dagli haters che l'accusano di aver architettato tutto questo teatrino con Alex già prima di entrare nella casa. Nelle storie di Delia si legge questo. «Mi avete mandato diversi articoli in cui si asserisce che io abbia giudicato il rapporto tra Alex e Soleil come un gioco di finzione. Giusto perchè l'onestà mi contraddistingue e nella vita amo essere portatrice di verità, pubblico gli screen completi. Tra le altre cose parliamo di vecchie chat di un mese fa dove il rapporto tra Alex e Soleil era ben diverso e da me allora apprezzato. #atagliaresiamotuttibravi».

Gli screenshot

Nelle igstories a seguire la stessa Delia pubblica proprio gli screenshot tra lei e il fan club di Soleil Sorge, in cui i fan le chiedono di capire che il bacio tra i due vipponi era un gioco. Il bacio a cui il fans club si riferisce è quello di un mese fa durante un gioco che gli autori del gf avevano organizzato in cui i vip appena veniva chiamato il freeze dovevano baciare la persona che avevano più vicina. E in un freeze è scattato proprio un bacio tra Alex e Soleil. Il primo, perchè poi in realtà ce ne è stato un altro.

Gf Vip, Delia pronta allo scontro con Alex: Davide Silvestri incontrerà la sua fidanzata. Le anticipazioni

A quei messaggi Delia mostra sempre su instagram che ha risposto tranquillamente al gruppo di seguaci di soleil di stare tranquille perchè sapeva fosse un gioco. Ma ora la situazione per la moglie di Alex è cambiata tant'è che stasera è pronta per entrare a dirne 4 (altre4) a entrambi i ragazzi.

Gf Vip, Alex Belli matrimonio aperto con Delia Duran? Lei non (pare) più d'accordo. L'attore sempre più vicino a Soleil