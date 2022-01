Gf Vip, la bomba di Delia Duran: «Barù nel confessionale ha provato a baciarmi». Il gieffino nega

«Nel confessionale la prima settimana che sono entrata qua stava per baciarmi in bocca». Con questa rivelazione spiazza tutti Delia Duran al Gf Vip. Dal racconto della moglie di Belli, Barù avrebbe provato a baciarla. Ma diciamo che ormai la credibilità della modella sta perdendo smalto ora dopo ora vista la soap che stanno mettendo in scena con il marito. Durante le nomination Alfonso Signorini dopo aver sentito queste parole stoppa i voti per sentire meglio questa storia perchè anche il conduttore del reality alle parole della Duran è cascato un po' dal pero. L'unico a non smuoversi affatto è il diretto interessato. «Questa frase la sento almeno 4-5 frasi al giorno. Non è affatto vero». Nega quindi il nipote di Costantino della Gherardesca.

E la cosa in effetti sarebbe stata proprio strana perchè il vippone ha più volte dichiarato che non prova molta stima di Delia. Solo stasera ha detto che la modella ha difficoltà importanti ad esprimersi e nel momento dei nomi Barù ha fatto quello della Dura: «Voto lei perchè sono l'unico a cui non fa mai complimenti. Ne sulle mie unghie, nè sulle mie scarpe e neanche sui miei vestiti». Con questa frase che in realtà racchiude tanto il gieffino lancia il suo voto. La venezuelana a questo punto si è alzata per fare la sua rivelazione, ma mentre il nobile non ci casca è Alfonso Signorini a lanciare la battuta: «Dai che qua a passare da triangolo a quadrilatero ci vuole un attimo». Nel frattempo Delia "conquista" un bel bottino di nomination. E la Ricciarelli le consiglia di abbassare le penne e fare meno l'altezzosa.