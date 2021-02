Gf Vip, Dayane Mello, i concorrenti vogliono abbandonare il reality dopo la morte del fratello: «È finita». Intervengono gli autori

Nella Casa la notizia più straziante, la morte di Lucas, il fratello 27enne di Dayane Mello. La modella brasiliana, che è stata informata dal fratello Juliano, ha deciso al momento di non abbandonare il gioco «perché - ha spiegato - non ce la facevo a stare da sola in un container».

Gf Vip, Dayane Mello, morto il fratello Lucas di 27 anni: la modella decide di rimanere nella casa

Nella Casa, ora, c'è un silenzio spettrale. Tutti i concorrenti si sono stretti attorno alla modella brasiliana. Ma c'è chi inizia a mettere in dubbio il proseguo del gioco. Tommaso Zorzi è tra i primi a esprimere la sua perplessità: «Che senso ha continuare? Ormai è finita. Dovremmo abbandonare tutti e regalare il montepremi a Dayane». Tutti gli inquilini sembrano essere d'accordo sulla fine del reality. Ne parlano anche Stefania Orlando e Samantha de Grenet: «Chi ha la forza di continuare a fare siparietti...». Aggiunge Giulia Salemi: «Sembra azzerato tutto, non riusciamo a pensare ad altro»

Ma mentre gli inquilini discutono di un possibile abbandono della Casa, la regia li censura togliendo l'audio. Intanto, su Twitter alcuni fan lanciano la petizione per chiedere la fine anticipata del reality: «Il gioco è finito, sono distrutti. Fateli uscire». Cosa deciderà venerdì il Grande Fratello? Staremo a vedere. Intanto, Dayane Mello e gli altri inquilini salutano Lucas lanciando in cielo una lanterna cinese. Commozione della Casa.

