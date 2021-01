Gf Vip , Dayane Mello sta male a letto. Il gesto choc di Giulia Salemi fa infuriare i fan: «Ma è impazzita?». Oggi, la modella brasiliana ha fatto preoccupare i coinquilini per il suo stato di salute. Dayane ha trascorso tutta la serata di ieri e tutta la mattinata di oggi immobile nel letto.

Grande Fratello Vip, la verità della mamma di Dayane Mello: «Non sono mai stata una prostituta»

La gieffina avrebbe avuto un down dopo la notizia del prolungamento, mancandole molto la figlia Sofia. Stamane, Giulia Salemi le ha chiesto come si sentisse e lei ha risposto «male». All'ora di pranzo, è Stefania Orlando a preoccuparsi per lei e lo rivela proprio all'influencer italo-persiana: «Dayane è immobile nel letto, dorme da stamattina». Ma Giulia Salemi replica: «Se dorme tanto vuol dire che sta bene, beata lei...».

E proprio questa frase ha fatto indignare il web. Immediati i commenti su Twitter: «Falsa, sapeva che stava male e se ne è infischiata». E ancora: «Quando Rosalinda sta male, Dayane le sta sempre vicino. Lei invece è stata lasciata sola da tutti». La modella brasiliana è in lizza per essere la prima finalista del Gf Vip, ce la farà? Staremo a vedere.

