Gf Vip, Cristina Quaranta verrà espulsa? Gli utenti indignati per quella parola

Nella casa del GF Vip un altro concorrente è finito nel mirino degli utenti a causa di un'espressione infelice usata durante una discussione. Si tratta di Cristina Quaranta che, parlando con Patrizia Rossetti, Wilma Goich e Giaele De Donà ha provato a spiegare come mai non va d'accordo con Nikita Pelizon. Tutto verterebbe intorno al modo continuo di sorridere di Nikita, che avrebbe innervosito Cristina, portandola a inasprire il loro rapporto. Per spiegarsi, Cristina ha usato una serie di parole offensive, per far capire come una risata non possa essere sempre una risposta sincera bensì una presa in giro, tra le parole usate da Cristina c'era anche "mong***ide" che ha scatenato l'ira degli utenti, che l'hanno presa come un vero e proprio insulto.