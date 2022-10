Gf Vip, Cristina Quaranta urla contro Nikita Pelizon: «Ma come ti viene in mente di dire queste cose». Il web: «È impazzita»

Ha quasi tutta la casa contro ma lei sorride. Ed è proprio quel sorrisetto stampato sul volto che gli altri vipponi non sopportano. Nikita Pelizon è la preferita dal pubblico ma dentro la casa non la digeriscono proprio. Su suggerimento di Alfonso Signorini, la modella triestina, classe '94, ha confessato il vero motivo che si nasconde dietro quel sorriso. «Ho pensato spesso al suicidio». Non è spavalderia e neanche presa in giro, Nikita usa quel sorriso come arma di difesa da tutto e da tutti. Ha provato a raccontarsi ai telespettatori. «Dopo un lungo periodo di down ho deciso di affrontare la vita con il sorriso. Poi spesso è nervosismo, l'origine del mio down? Inizia per D ed ha due S in mezzo, ne abbiamo parlato anche in queste puntate e io ho spesso pensato al suicido». All'ascolto di queste parole anche Alfonso Signorini è rimasto basito e ha dichiarato di voler approfondire l'argomento nella prossima puntata.

Gf Vip, Cristina al veleno contro Nikita

Ma poco dopo è scoppiata una vera e propria lite nella casa del Gf Vip. Protagonisti? Nikita e ovviamente Cristina Quaranta. Il motivo? Non c'è. La modella triestina ha provato a spiegare all'ex concorrente di Non è la Rai i motivi per i quali lei a volte le risponde in modo freddo e distaccato e Cristina si è infuriata. La frase incriminata detta dalla ragazza dai capelli e dagli occhi verdi è stata «Se ci credi davvero che vuoi l'amore arriverà anche per te». Una semplice esposizione di un pensiero positivo. Niente, la Quaranta è letteralmente saltata dal divano: «Come ti viene in mente di dire queste st***e? A me è morto mio fratello di tumore al cervello, allora secondo te se io voglio che lui sia ancora qua ritorna? No non ritorna».

Nikita asfalta la 40 con il sorriso e una classe unica 🚀🚀🚀 #GfVip #nikiters pic.twitter.com/tOFdzynwLR — Kate (@TheKateryn) October 17, 2022

Cristina è violacea in volto e si alza nervosamente continuando a urlare, Nikita è lì sul divano e la guarda incredula cercando di spiegarle che lei non voleva offenderla o ricordarle quello che è accaduto al fratello ma semplicemente dirle che se davvero è pronta a trovare un uomo questo uomo prima o poi arrivera. Ma Cristina non ascolta nessuno e continua a camminare nervosamente nella casa, tanto nervosamente che deve intervenire Alfonso Signorini per riportare la serenità.

perché la 40 è così impazzita aiuto — mat. (@justtmat) October 17, 2022

La reazione del web

Ma il web ha già decretato la sua vincitrice: è Nikita. Su Twitter sono tutti, o quasi contro la Quaranta. «La 40 non sapeva più come uscirne e allora ha fatto la scenata» e ancora, «La 40 che strumentalizza suo fratello anche meno ma non ha capito proprio il senso di Nikita» e poi «perché la 40 è così impazzita aiuto»