Gf Vip, Tommaso Zorzi rientra in casa dopo un controllo medico: «Ha avuto un malore»

Tommaso Zorzi rientra nella casa del del Grande Fratello Vip. Ad annunciarlo è la produzione del reality Mediaset sui social: «Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa».



Ieri sera l'influencer è stato costretto ad uscire, come comunicato dal Gf Vip: «Dopo aver accusato malori legati alla sinusite, Tommaso Zorzi ha momentaneamente abbandonato la Casa di “Grande Fratello Vip” per sottoporsi a tutte le cure del caso e ai controlli medici in virtù dei protocolli previsti per la riammissione in casa».

La produzione del Gf Vip specifica nello stesso comunicato che tutti i concorrenti sono stati sottoposti a numerosi controlli prima dell'ingresso nella casa: «Ovviamente, prima di prendere parte al gioco, il concorrente si è sottoposto, come gli altri, a tutte le verifiche necessarie risultando idoneo per la partecipazione».

Già nel corso della prima notte nella casa, Tommaso Zorzi aveva accusato dei sintomi raccontando ai coinquilini di non sentirsi bene: «Non vorrei fare terrorismo ma mi sento proprio la febbre. Ho la sinusite, la produzione lo sa che sono 2 giorni che va e viene, ma mi sento proprio caldo. Devo prendere antibiotico e tachipirina».

Ultimo aggiornamento: 16 Settembre, 11:05

