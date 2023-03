Gf Vip censurato, Mediaset cancella le puntate (anche) dal sito: cosa rischiano i vipponi? Stasera il nome del 1° finalista: i sondaggi

Gf Vip censurato. Altra doccia gelata sul Grande Fratello Vip a poche ore dalle diretta di stasera. Dopo i provvedimenti presi da Pier Silvio Berlusconi contro il reality, che ha sospeso la replica della puntata di giovedì scorso su La5, è successa un’altra cosa del tutto inaspettata e mai successa. Dal sito Mediaset Infinity, infatti, è sparita l’ultima puntata del reality ( come riporta Pipol Tv). Le troppe parolacce e volgarità del programma hanno ottenuto, per la prima volta, una vera e propria punizione.

Marta Flavi e l'incontro “segreto” con Maurizio Costanzo: «Dieci anni fa volle rivedermi, andai con una parrucca nera per passare inosservata»

Gf Vip censurato: è la prima volta che accade

Stasera in tv alle 21.45 su Canale 5 torna il reality condotto da Alfonso Signorini con l'aiuto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti nel ruolo di opinioniste, ma l'aria non è delle piu' serene, almeno fuori dalla casa. Gli atteggiamenti (e le parole) volgari hanno fatto infuriare i vertici del Biscione che hanno deciso di "censurare" il Gf Vip. Decisione mai presa finora. Non è ancora chiaro se la puntata di stasera, 6 marzo, sarà censurata o se ci sarà una "ramanzina" per i vipponi.

Gf Vip, Pier Silvio Berlusconi furioso: stop punitivo alla replica del reality su La5: il motivo (e la reazione di Alfonso Signorini)

Le anticipazioni

Ma stando alle anticipazioni stasera al Gf Vip si parla di nomination, amore e litigi. La battaglia si fa dura, manca veramente pochissimo alla finale, fissata per il 3 aprile. E le strategie aumentano. Al televoto stasera ci sono: Andrea Maestrelli, Antonella Fiordelisi. Davide Donadei, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli e Edoardo Tavassi. Uno tra loro però sarà il primo finalista.

Stando ai sondaggi che circolano sul web a contendersi la vittoria ci sono Nikita, Oriana e Antonella. Ma anche Tavassi piace molto.

Antonino Spinalbese choc a Verissimo: «Mio padre si è suicidato perché era solo. Mi porterò i sensi di colpa per tutta la vita»

Il primo finalista: chi è il preferito

Tra gli altri temi della serata ci sarà anche un nuovo ed intenso confronto tra quel che resta dei Donnalisi. Antonella ed Edoardo cercano ancora di trovare un incastro che sembra non esserci. Focus anche sulla relazione altalenante tra Oriana e Daniele. L’ex tronista di Uomini e Donne dovrà rispondere dei suoi atteggiamenti con la Marzoli.

E fa discutere anche il caso social di Sonia Bruganelli che ha messo like a post di insulti contro Tavassi, Micol e Giaele. Signorini prenderà in considerazione questo fatto o difenderà la sua opinionista?

Stasera inoltre ci sarà una sorpresa per Nikita che incontrerà una sua carissima amica. L'appuntamento è per stasera alle 21.45 su Canale 5.