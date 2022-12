Gf Vip, Antonino e la dichiarazione a Ginevra che spiazza (tutti): «Mi attrae il tuo modo di fare. Vuoi fare la sfuggente? Fallo, io ti aspetto»

Ginevra Lamborghini è tornata al Gf Vip e sta facendo saltare tutti gli equilibri. Con eleganza e discrezione la sorella di Elettra che era stata squalificata dopo le accuse fatte a Marco Bellavia torna in punta di piedi nella casa ma in realtà è come se indossasse un tacco 12 sempre. Di lei ne parlano tutti nonostante non si metta esageratamente in mostra. Ha chiarito con Giaele De Donà e sta cercando di capire qualcosa in piu' anche su ciò che prova per Antonino Spinalbese. Lui sembra sempre piu' preso e ormai con Oriana Marzoli stanno ai ferri corti. Da quando è entrata Ginevra, Antonino ha ripreso vita.

Gf Vip, la dichiarazione di Antonino a Ginevra

Nella notte poi non è sfuggito ai fan dei gintonic (sostenitori di Antonino e Ginevra) un discorso che ha fatto l'ex di Belen.

«Ti eccita il fatto che una non ti si fili, non ti ascolti, le chiedi una cosa e non ti considera, che la chiami e ti dica no debba fare altro. - in giardino Spinalbese ha parlato con Wilma Goich e Ginevra - È normale che ti stuzzica, ti fa anche sorride questa roba qua e per quanto possa essere noiosa se Ginevra vuole fare così per i prossimi 4-5 anni e che faccia così per i prossimi 4-5 anni non è che abbiamo 60 anni che la vita è finita».

lui ammettendo che il fatto che ginevra sfugga lo attrae ancora di più e fa capire che sarebbe disposto ad aspettarla: “tanto mica abbiamo sessant’anni”

IO MI AMMAZZO CHE DICHIARAZIONE😭 #gintonic pic.twitter.com/Qi5LtKvWbG — chiara🤍 (@cchiaraxdreams) December 14, 2022

I fan sono impazziti a sentire queste parole. Su Twitter l'hashtag è in vetta alle ricerche. «Che dichiarazione» e ancora «comunque Antospina stanotte con questa dichiarazione ha ottenuto un 10 e una Ginevra spiazzata». Si perché Ginevra alle parole di Antonino ha replicato così: «Diciamo che da 9 sei passato a 10».