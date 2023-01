GF VIP, Antonino Spinalbese nomina Belen e poi si tappa la bocca: cosa ha detto su di lei per sbaglio

Antonino Spinalbese ha sempre evitato di parlare della sua ex fidanzata Belen Rodriguez. Tra i due i rapporti sono sereni, e lui stesso ha spiegato di sentirla per le questioni legate alla loro bambina, Luna Marì. Quando però si tratta di parlare di lei all'interno del reality, Antonino appare sempre contenuto, quasi come se volesse evitare di pronunciare il suo nome per non tirarla in ballo in questioni che non la interessano. Questo è quello che emerge dopo una gaffe da lui stesso commessa. Antonino, infatti, scherzando con altri inquilini, ha detto: "Mi rivolgo direttamente a lui: Brad, quando fai queste cene noi vorremmo diventare più tuoi amici che amici di Belen", nominando la sua ex al posto di Giaele. Accortosi subito della gaffe, Antonino si è portato la mano alla bocca, riconoscendo l'errore. "Oddio, no dai non ho detto niente di grave" ha aggiunto.

Photo: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Dreams" from Bensound.com