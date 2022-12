Gf Vip, Antonino Spinalbese costretto ad abbandonare la casa: «Non sto bene, probabilmente mi dovrò operare»

Antonino Spinalbese costretto ad abbandonare la casa del Gf Vip. Ancora nessuna notizia ufficiale anche se su Twitter gli utenti piu' fedeli al reality di Alfonso Signorini sono certi che l'ex di Belen abbia già abbandonato il loft di Cinecittà. Sono diverse ore infatti che le telecamere non lo inquadrano.

Gf vip, Antonino deve abbandonare: cosa è successo

Nelle scorse ore infatti lo stesso vippone ha confidato ai colleghi di soffrire per una cisti al coccige, un problema di cui l'ex hairstilist era a conoscenza ma che pare nelle ultime pare sia peggiorato tanto da costringerlo a chiedere aiuto. Il dolore alla schiena era ormai costante per il papà di Luna Marì e pare che gli antidolorifici non abbiano piu' effetto. Sarebbe stata quindi la produzione a "mettere alla porta" il concorrente per permetterghli di avere le adeguate cure e visite specialistiche, probabilmente il vippone dovrà sottoporsi a un intervento.

Il racconto

Secondo quanto raccontato dallo stesso Spinalbese - che si è confrontato con gli autori in confessionale - l'ex di Belen dovrà lasciare temporaneamente il reality e sottoporsi a un intervento per asportare la cisti. Poi potrà rientrare, recupero permettendo. Si attende ora il responso del medico, che Antonino incontrerà probabilmente lunedì.

A rischio l'incontro con Ginevra

Non è ancora stata ufficializzata quindi l'uscita del 27enne dalla casa piu' spiata d'Italia. Non è chiaro neppure se riuscirà a rivedere Ginevra Lamborghini, che rientrerà nella Casa in qualità di ospite, dopo la squalifica di mesi fa per il caso Marco Bellavia.

Antonino Spinalbese abbandonerà la casa del gf quando uscirà ginevra lamborghini ovvero tra una settimana. E poi dopo l'intervento dovrà fare i 5 gg di quarantena come prassi. #GFvip #gintonic #orialbese #antonino — Matteo Filigura (@FiliguraMatteo) December 10, 2022

È certo però che i problemi di salute di Antonino Spinalbese hanno rovinato i piani di Alfonso Signorini e gli altri autori del Gf Vip, che speravano di movimentare le dinamiche del gioco con il rientro di Ginevra, che era molto legata ad Antonino.

La malattia

Già prima di entrare al Gf Vip, la scorsa estate, Antonino Spinalbese ha raccontato su Instagram e a Storie Italiane di Eleonora Daniele di soffrire di una malattia autoimmune. Tramite una serie di analisi ed esami specifici, Antonino Spinalbese ha scoperto di avere il pancreas di un anziano. Una sindrome che oggi riesce a gestire grazie ad un’alimentazione corretta e allo sport. Prima di riuscire a riavere una vita normale, Antonino Spinalbese ha attraversato settimane difficili, dove era a digiuno e veniva alimentato solo da una flebo, in modo da non affaticare il pancreas. Solo in un secondo momento è riuscito a integrare gli altri alimenti, tra cui i carboidrati.