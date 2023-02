Gf Vip, Antonella infuriata per il bacio tra Edoardo e Alberto. oriana a rischio squalifica? Ivana sbugiarda Luca: le anticipazioni

Stasera in tv, lunedì 13 febbraio, torna su Canale 5 dalle 21.40 il Grande Fratello Vip. Puntata infuocata. Tante le sorprese ed emozioni che Alfonso Signorini ha confezionato per i suoi telespettatori. Prima tra tutte il ritorno di Milena Miconi nella casa di Cinecittà. A causa della scomparsa prematura di Alessandro Lo Cascio (4 febbraio), manager e amico di Milena, quest’ultima è uscita dalla casa del Gf Vip. La concorrente, voleva stare vicina agli amici più cari e ai familiari. Ma ora è pronta a rientrare. E poi scopriremo chi sarà il vippone che dovrà definitivamente lasciare il loft piu' spiato d'Italia.

Gf Vip, stasera in tv: i vipponi a rischio eliminazione

Sono 8 i concorrenti stasera a rischio eliminazione tra cui: Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Davide Donadei, Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli.

Secondo i sondaggi Nikita e Oriana sono salve e invece Attilio e Davide sono quelli piu' a rischio.

Il bacio tra Edoardo e Antonio fa infuriare Antonella

Al centro dell'attenzione anche stasera ci sarà il burrascoso rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Il loro amore è una montagna russa e ieri c'è stata un'altra discussione. La lite tra Antonella ed Edoardo è scoppiata quando la Fiordelisi, ha visto che Donnamaria per gioco ha dato un bacio ad Alberto, che non ha mai nascosto la sua attrazione per il vippone. Così, Antonella si è infuriata, insinuando che anche Edoardo potesse provare un interesse per Alberto, ma alla fine la situazione è rientrata e i due si sono chiariti. La ragazza ha insinuato che al suo giovane fidanzato piacciono gli uomini e questo ha mandato su tutte le furie Donnamaria che è letteralmente esploso.

La Fiordelisi lascia la casa?

«In nome di questo disagio che tu senti, se vivi una situazione di vera pressione psicologica, di vero disagio, ti dico di non rimanere nel gioco. Non voglio che tu stia male. Se ritieni ci sia bullismo nei tuoi confronti, non restare lì. Se senti ci sia davvero bullismo, sono disposto a fare un'intera puntata su questo. Se stai male, esci dal gioco. Te lo dico con la consapevolezza di perdere una grande concorrente». Sono queste le parole che Alfonso Signorini ha detto ad Antonella Fiordelisi dopo lo sfogo e le lacrime di quest’ultima nel confessionale.

Oriana a rischio eliminazione?

Oriana Marzoli continua poi a far parlar di se. Ma per il suo ultimo gesto rischia un provvedimento disciplinare. Nella serata di sabato la giovane modella venezuelana si è resa protagonista di un episodio che non è assolutamente piaciuto al pubblico della trasmissione. La ragazza ha infatti preso una carta con il volto di Antonino Spinalbese, l’ha strappata, l’ha gettata a terra ed infine ci ha sputato sopra. Un gesto che è diventato virale e molti utenti del web hanno ricordato che per uno sputo alle spalle di Nikita la nota Elenoire Ferruzzi venne mandata di diritto al televoto flash. Sarà adottato lo stesso metro di giudizio?

Fiamme tra Luca e Ivana

Scintille anche tra Ivana Mrazova e Luca Onestini dopo la serata per San Valentino. Durante la serata, Ivana ha dovuto baciare Andrea e a Onestini è toccata Nicole e mentre il vippone si è tirato indietro, la Mrazova ha dato il bacio ad Andrea. Onestini si è scagliato contro l'ex dicendole che non si sarebbe mai aspettato un atteggiamento del genere da lei, Ivana si è difesa sostenendo di non aver fatto nulla di male. Stasera, sicuramente, ci saranno confronti tra entrambe le coppie, le anticipazioni prevedono un confronto acceso soprattutto tra Ivana e Luca, visto che la donna ha minacciato Onestini di svelare dettagli del passato.

Le sorprese

Infine, le anticipazioni di stasera prevedono anche alcune sorprese al Gf Vip, potrebbe arrivare qualcuno per Antonino o per Giaele per regalargli dei momenti emozionanti.