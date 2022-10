Gf Vip, Rossetti contro Prati: la resa dei conti. Interviene Alfonso Signorini: «Ma mandatemi tutti a fa***o»

Si parte con due prime donne della televisione italiana al Gf Vip. Protagoniste della serata condotta da Alfonso Signorini sono Pamela Prati e Patrizia Rossetti. La regina delle televendite non sopporta piu' la regina del Bagaglino, e si lotta per la corona. La Rossetti non ha sopportato la scelta della produzione di dare una stanza singola alla Prati e a lei no, e si è scagliata contro il relity e contro Alfonso che si è beccato un bel vaffa**. Non si è risparmiata Patrizia e la lite è scoppiata nei giorni scorsi nella casa e ancora non si è placata. Secondo la Rossetti, la Prati è una falsa che recita sempre. Poi sono arrivate le scuse, ma in pochi ci hanno creduto. E la casa si divide.

Patrizia Rossetti esplode nella notte al Gf Vip, insulti e parolacce contro Signorini e Pamela Prati: «Alfonso va***»

Gf Vip, la resa dei conti tra la Rossetti e la Prati

Stasera la resa dei conti. «Io non recito io sono così come mi vedi, le parole che mi hai detto mi hanno fatto male, ma mi ha fatto piacere che mi hai chiesto scusa». E' tranquilla la showgirl e ha accettato le scuse di Patrizia.

«Alcuni nostre amici e concorrenti hanno sbagliato perché a noi di metterci d'accordo non ci interessa - inizia così il discorso la Rossetti - sono una toscanaccia e a volte esagero, ma le mie scuse sono dovute ai toni sbagliati che ho usato, però rimango della mia idea. Io mi sono alterata per il gruppo. Trovo però giusto quando esagero chiedere scusa. Abbiamo fatto pace perchè volevamo far pace».

L'intervento di Signorini

Ora Patrizia Rossetti è andata a dormire nel van ed è felice. E Pamela continua a dormire nella suite. «Voi me l'avete data e io me la tengo». Secondo Signorini Pamela se la merita quella stanza.

Finisce con una battuta del conduttore: «Dopo la Bruganelli pensavo di aver ricevuto abbastanza vaffa**lo, e invece no, Rossetti ti ci metti pure te, ma mandatemi tutti a fan**lo».

I vipponi

A mettere bocca sulla questione, che sembrava risolta, arriva Carolina Marconi e la lite si riaccende. «Io volevo che Patrizia smettesse di insultare in quel modo Pamela e le ho chiesto di smetterla di usare quelle parole e ora mi dice che sono falsa io. Si mette sempre in competizione con le ragazzine». Interviene anche Cristina Quaranta: «Patrizia si sente incompresa qua dentro», ma secondo Alfonso lei vorrebbe «solo intavolare dei discorsi con gli altri vipponi».

La teroia di Gegia è la piu' "feroce": «Pamela e Patrizia hanno fatto pace per le nomination», ma così non è e lo hanno spiegato bene le due donne.