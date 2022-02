Gf Vip, Alex Belli (ri)entra e (ri)scoppia la "chimica artistica” con Soleil: «Non sono tornato per riprendermi Delia»

A dare il benvenuto a Alex Belli nella casa tocca a Soleil Sorge ovviamente. «Non c'è show, mi dispiace che Delia abbia perso copletamente la direzione perchè non è quello che volevamo. Lei sta vivendo la nostra stessa bolla ma lei non ha una direzione, quello che mi ferisce e che invece mi fa ringraziare te è che mi in questi mesi mi sono fatto conoscere per quello che sono». Il feeling tra i due non si è spento neanche un po'.

Gf Vip, Alex è scontro con Delia: «Stai facendo una pessima figura saltando da un letto all'altro». Poi l'attore se ne va

Gf Vip, tra Alex e Soleil è ancora Chimica

Una complicità di cui tuttti si accorgono in studio e Alfonso Signorini ci tiene a sottolineare mentre gli occhi di Sonia Bruganelli si ri illuminano.

Belli si avvicina a Soleil: «Fidati di me dammi le mani». La Sorge trema ma non gli da le mani: «Mi fido ma non sono certa che tu entri e quindi mi paro le chapet». Ma Alex le salta al collo. Abbracci e baci, la chimica artistica è tornata. I due entrano nella casa mentre tutti gli altri vipponi sono chiusi in casa e non sanno cosa sta accadendo in salone.

Gf Vip, Alex Belli ci ripensa (ancora) e manda un messaggio d'amore a Delia. Ma lei: «Non ci credo»

Delia non la prende bene

La prima a scoprire tutto è Delia Duran che cerca di nascondere l'emozione e quindi fa la sostenuta. «Non mi dite che io ora devo farvi far pace» con tutti i pori della pelle che sprizzano gioia Soleil è tornata a essere allegra come i primi tempi. «Dai tutt'al più proviamo l'amore libero», la butta là la Duran. Poi tutti raggiungono l'attore: «Non sono tornato per riprendermi Delia . Sono tornato per riportare entusiasmo in questa Casa». Su una cosa, però, i due sembrano d'accordo: Alex e Delia non dormiranno insieme, anche perchè l'attore starà in stiva da solo.