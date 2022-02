Gf Vip, Alessandro e Sophie è lite continua e Alfonso perde le staffe: «Quello che vediamo è orrendo»

La coppia Sophie Codegoni e Alessandro Basciano traballa e stasera al Gf Vip Alfonso Signorini ha da dirne 4 ad Ale. Nell'ultima litigata Basciano, ma non è la sola, il gieffino ha usato male parole verso l'ex di Uomini e Donne. «Soffro molto lo stress emotivo». Prova a giustificarsi cos' il concorrente del Gf Vip ma Alfonso Signorini tiene il punto: «Tu sei un bravo ragazzo e questo lo sappiamo. Sophie è innamorata e per lei può andare bene, ma sinceramente quello che vediamo è orrendo. Le parolacce e il modo in cui tratti Sophie quando litighi non è bello per niente».

Katia li vede belli e innamorati «ci sta che qualche parola scappi ma datti una controllata Ale» e la Codegoni è pronta a difenderlo e lo giustifa oltre ogni misura. Il conduttore però vuole mettere le cose in chiaro: «Questa non è un opinione di un singolo ma di molti quindi bisgna farsi un esame di coscienza»

Arriva la sorpresa per Ale

Stasera per Alessandro però c'è anche una super sorpresa, la sorella Giorgia, che maldigerisce la relazione con la vippona, è già in giardino pronta ad "abbracciarlo": «Concentrati sul tuo percorso perchè ci sono alti e bassi e non è bello, devi tornare a essere come all'inizio. Io non ho nulla contro Sophie ma cerca di capire il perchè delle tue reazioni. Cercate con Sophie di non isolarvi, fate gruppo»

Il pensiero poi vola al figlio di Ale e la sorella Giorgia lo rassicura: «Ti guarda sempre e stai attento a come ti comporti»

Pace fatta

«La gente parla fuori, viene ripotato solo quello che vogliono», Basciano difende la sua storia perchè sa che la sorella (dalle dichiarazioni lasciate nei vari giornali) non sono lusinghiere. «Penso che gli aggettivi che mi hai affiancato non mi rispecchiano quindi sno serena», così sembra che Sophie esca elegantemente dall'empasse che si è creato fuori dalla casa. «A vedervi così sembrate Barbie e Ken siete bellisssimi». Dietrofront di Giorgia.