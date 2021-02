Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio salvata al televoto: il pubblico decide di non squalificarla

Alda D'Eusanio non sarà squalificata dal Gf Vip. La nuova concorrente, in casa solo da venerdì, ha rischiato la squalifica per aver pronunciato la parola «ne*ro». L'utilizzo della medesima parola costò la squalifica a Fausto Leali all'inizio del reality. Stessa sorte toccò a Stefano Bettarini e Denis Dosio, che però incapparono in frasi blasfeme espressamente vietate dal regolamento del Gf Vip. Nel corso della puntata Alfonso Signorini ha annunciato «seri provvedimenti» nei confronti di Alda D'Eusanio. È​ stato infatti il pubblico, con un televoto flash appositamente istituito, a decidere la sorte della nuova concorrente. Gli italiani hanno deciso di perdonare la D'Eusanio, che ha comunque voluto scusarsi per aver pronunciato quella parola.

Alda chiede scusa per quanto detto a cena, l'altra sera. L'eco mediatica delle sue parole ha ovviamente avuto un impatto molto forte anche fuori dalla Casa. #GFVIP pic.twitter.com/QBo9Ngh6ua — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 1, 2021

Il confronto con Signorini ed Enock

Dopo aver visto la clip in cui usa la parola «ne*ro», Alda D'Eusanio esclama: «Cattivo gusto, una scivolata, ma i genitori cattolici si sono risentiti?». Signorini le risponde: «Tu sai che ci sono dei precedenti, Fausto Leali è stato squalificato per la stessa parola». Il conduttore poi aggiunge: «Ci sono dei contesti più pesanti e contesti più leggeri. Tu per fortuna non hai rivolto la parola a una persona in particolare, ma l'hai usata in una battuta infelice». La D'Eusanio si difende: «Chiedo scusa, oggi come oggi scambiamo i due termini, ma ogni tanto scappa perché fino a pochi anni fa si diceva in un altro modo». Dopo un confronto con Enock Barwuah, ex concorrente del Gf Vip, la giornalista esclama: «Chiedo scusa a tutti i neri di tutto il mondo».

Il televoto flash

Signorini poi legge alla concorrente il provvedimento: «Premesso che la parola che hai usato una sola volta è un'offesa che urta la sensibilità di molte persone, bisogna ocnsiderare che questa espressione non è indirizzata volontariamente verso un'altra persona. Per questa ragione per stabilire se il tuo è uno scivolone perdonabile oppure no, il Grande Fratello ha deciso che sarà il pubblico a decidere con un televoto flash». Gli italiani alla fine hanno deciso di non squalificare la D'Eusanio, ritenendo quella parola un semplice "scivolone".

Cosa è successo

Due giorni fa, rispondendo a Tommaso Zorzi che scherzando diceva «il pesce dopo tre giorni puzza», la D'Eusanio dice: «No tu devi solo chiedere: il pesce di chi?». «Il pesce bianco, noi pensiamo solo a mangiare», dice scherzando Carlotta dell'Isola. E lei replica: «Perchè vedi qualche ne*ro da queste parti?». La reazione dei concorrenti è subito imbarazzata, consapevoli della sorte che potrebbe toccare alla D'Eusanio.

L'incidente

Nel corso della puntata Alda D'Eusanio ha raccontato dell'incidente che la coinvolse nel 2012. La giornalista fu investita da un motorino a Roma e finì in coma. La D'Eusanio passò più di un anno in ospedale e, come raccontato agli altri ragazzi, è viva solo «per miracolo». Per questo motivo lei dice di avere «9 anni», come se da quel momento fosse cominciata per lei una nuova vita.

