Gf Vip, Alda D'Eusano squalificata? La frase incriminata: «Vedi qualche negro qui?». Balotelli: «Fuori dalla tv a vita»

Alda D'Eusanio rischia di essere tra le concorrenti del Gf Vip squalificate a tempo di record. Entrata da appena 24 ore la giornalista è scivolata in una gaffe che potrebbe costarle la permanenza all'interno del programma. Come d'altronde era già successo per Fausto Leali. Al centro della polemica c'è il termine "negro" che suscita non poche reazioni tra cui quella di Mario Balotelli, fratello dell'ex concorrente Enock.

Ma cosa è successo? Rispondendo a Tommaso Zorzi che scherzando diceva «il pesce dopo tre giorni puzza..», la D'Eusanio risponde...«No tu devi solo chiedere: il pesce di chi?», «Il pesce bianco, noi pensiamo solo a mangiare», dice scherzando Carlotta dell'Isola. E lei replica: «Perchè vedi qualche negro da queste parti?». La reazione dei concorrenti è subito imbarazzata, Zorzi vira il discorso. Ma il dialogo rimbalza immediatmente sui social.

@enock17 @mb459 siamo con voi e con tutte le persone che si sentono offese,la prima io anche essendo bianca sono stanca di sentire persone che leggono 2000 libri e RIDONO @alfosignorini @grandefratellotv #GFVIP @endemol_shine @codacons_official SQUALIFICA di Alda D'Eusanio pic.twitter.com/ZAdqDZdBzy — @margheritadematteo (@margher15454441) February 1, 2021

Su tutte le furie Balotelli che con un post sul suo profilo Instagram è netto: «La D'Eusanio fuori da qualsiasi programma a vita». «Mio fratello Enock mi ha fatto notare questa uscita di questa persona -scrive l'ex giocatore di Inter e Milan su Instagram-. La mia domanda è ovvia... perché questo tipo di persone esistono ancora? Perché fa ridere questa battuta? Perché ancora non è punibile con sanzioni a vita? Perché cavolo non è più grave di una bestemmia? Perché cavolo non ci arrivate ancora?».

Il pubblico sui social si chiede come si comporterà stasera Signorini visto che Leali fu squalificato proprio per lo stesso motivo? Staremo a vedere.

Politicamente corretto. "Perché vedi qualche 'negro' da queste parti?" Per aver detto 'negro' Alda D'Eusanio fresca d'ingresso al Grande FratelloVip, ora rischia di essere espulsa. Per la stessa ragione Fausto Leali fu squalificato pic.twitter.com/UzpYSTk4Hd — Giank-deR 🇮🇹 (@GiancarloDeRisi) February 1, 2021

