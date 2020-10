Gf Vip, Alba Parietti bacchetta Tommaso Zorzi: «Mio figlio non è un traditore», polemica social

Alba Parietti ancora una volta pronta a difendere il figlio al "GF Vip". L'attrice entra, seppur virtualmente, nella Casa più spiata d'Italia per prendere le difese di, Francesco Oppini, attaccato negli ultimi giorni dall'influencer Tommaso Zorzi. Nella videochiamata con il figlio, Alba si rivolge direttamente a Zorzi: "A me piaci molto. credo tu sia molto sensibile e intelligente, ma io credo che bisogna fare attenzione. Veder mettere in dubbio Francesco mi ha fatto male ma spero di potermi ricredere perché credo tu sia una persona molto intelligente e spero vederti fare marcia indietro. Francesco non ha mai tradito nessun amico. Conoscilo a fondo".

Ultimo aggiornamento: 11:52

