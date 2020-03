GF Vip, Adriana Volpe scoppia in lacrime e lascia la Casa. Concorrenti terrorizzati: «Si è aggravato?»

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe scoppia in lacrime e lascia la Casa. Concorrenti terrorizzati: «Si è aggravato?». Adriana Volpe ha appena lasciato la casa del Grande Fratello Vip. L'ex volto dei Fatti Vostri in lacrime ha salutato i compagni ed è tornata dalla sua famiglia. «Vi vorrei abbracciare ad uno ad uno - ha detto piangendo - ma devo tornare a casa». I compagni restano di sasso. Antonella Elia scoppia in lacrime: «Ma che è successo?». Paola Di Benedetto, terrorizzata, chiede di uscire: «Che restiamo a fare qui noi?».



Nella Casa tutti si chiedono cosa sia davvero successo. È Licia a provare a dare una spiegazione: «Non vorrei che il parente si fosse aggravato. È stata chiamata in confessionale e poi ha deciso di andare via...».



