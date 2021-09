GF Vip, svelati i nomi dei 22 nuovi concorrenti: ecco tutto il cast

Grande Fratello Vip scalda i motori. La sesta edizione, condotta sempre da Alfonso Signorini, sta per partire ed ecco che la copertina di Tv, Sorrisi e Canzoni svela nomi e volti dei 22 nuovi concorrenti. Il cast completo comprende personaggi dello spettacolo attesi e confermati come Katia Ricciarelli e Raffaella Fico, ma anche qualche piccolo colpo di scena.

Grande Fratello Vip 6 , tutto il cast

​Nella foto di copertina che mostra il conduttore circondato dai prossimi inquilini della casa più spiata d'Italia ci sono Aldo Montano, Amedeo Goria, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Samy Youssef, Manuel Bortuzzo, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Andrea Casalino, Alex Belli e Davide Silvestri.

Grande Fratello Vip 6, i concorrenti

Direttamente da Uomini e Donne e da Temptation Island ritroveremo nella Casa del Gf Vip l'ex tronista Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Tommaso Eletti. Quest'ultimo ha partecipato all'ultima edizione di Temptation Island facendo scalpore per la relazione con una donna molto più grande di lui e per la sua gelosia. La storia è finita per il suo avvicinamento a una tentatrice. Intanto, già sorgono le prime polemiche attorno alla figura di Soleil, ex naufraga dell'Isola dei Famosi. L’annuncio ufficiale della sua partecipazione ha scatenato molti commenti come “falsa” e “antipatica”.

Grande Fratello Vip 6, quando parte

È tutto pronto per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, che partirà il prossimo lunedì 13 settembre 2021 in prima serata su Canale 5. Le nuove opinioniste saranno Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.