Grande Fratello Vip 2020, Licia Nunez scoppia in lacrime: tensioni con Adriana Volpe e Antonella Elia

Tensioni e lacrime al Grande Fratello Vip. Licia Nunez è scoppiata a piangere dopo aver ascoltato ancora una volta una conversazione tra le sue coinquiline. Durante la giornata di ieri, Adriana Volpe ha scherzato sui risvegli di alcuni dei compagni e ha imitato l'attrice davanti a Paola Di Benedetto e Antonella Elia. Un gesto che non è stato apprezzato dalla Nunez, che in confessionale si è lasciata andare a uno sfogo: «Sono stanca di sentire certe voci, di vivere certe dinamiche che non mi appartengono. Antonella, Adriana e Paola che si divertono a commentare cose che a me non fanno per niente ridere».

Secondo le altre, Licia avrebbe frainteso perché si trovava troppo distante per cogliere l'ironia. Per Adriana Volpe il suo è un atteggiamento "subdolo". «Preferisco le persone dirette, ma poi che male c’è?», ha commentato Adriana che ha spiegato di aver scherzato sui maglioni indossati dall’attrice, senza voler ridicolizzare nessuno.

Rincara la dose Antonella Elia, che nei primi giorni era molto legata a Licia: «È turbata, non sta bene, non è in se, ci siamo prese in giro noi. Non si parla di iena, si parla di serpente a sonagli. Lei origlia, le persone escono fuori con il tempo. Il suo è un percorso studiato tutto a tavolino». Poi ha aggiunto: «Sono entusiasta, lei è vittima della cattiveria, si è levata dai piedi».

Ultimo aggiornamento: 21:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA