Grande Fratello: Matteo, Alessia, Lucia e Simone in finale. Danilo e Filippo eliminati. Televoto aperto tra Veronica e Alberto

sono i quattro concorrenti chesi giocheranno ladel. Perha aperto, nella semifinale andata in onda martedì sera, un televoto che durerà tutta la settimana.Ecco cosa è successo durante la diretta.LUCIA TORNA IN CASAFelice come non mai Lucia rientra in casa e annuncia ai compagni di essere la quarta finalista. Per Veronica e Alberto si apre un televoto che durerà tutta la settimana.CHIUSO IL TELEVOTOIl pubblico ha deciso che tra Lucia, Alessia e Veronica la terza finalista è Alessia. La fidanzata di Matteo Gentili scoppia a piangere prova a nascondere le sue faccine che sono ormai un cult: "Non voglio finire su I nuovi mostri!", dice. Troppo tardi. Chi deve uscire dalla casa è Lucia, ma è uno scherzo è la quarta finalista.IN STUDIO FILIPPOA un passo dalla finale entra in studio Filippo, anche per lui il video con i momenti più belli all'interno della casa.LA SCELTA DI SIMONE E MATTEOE' arrivato il momento di scoprire cosa contiene la busta "nera" presentata a inizio serata da Barbara d'Urso, Simone e Matteo sono i due finalisti, per loro c'è una scelta da fare: decidere chi portare con loro in finale. Matteo sceglie Alessia, Simone porta Alberto. Lucia e Veronica finiscono al televoto. Anche per loro si può attuare la vendetta, òpossono trascinare con loro al televoto Alberto o Alessia. Le ragazze scelgono Alessia per una sfida tutta al femminile.ENTRA FABIANAI ragazzi in settimana hanno preparato con Fabiana una coreografia sulle note della canzone di Cristiano Malgioglio.TELEVOTO CHIUSOIl pubblico ha deciso che tra Matteo, Filippo e Alberto il concorrente salvo è Alberto. Matteo e Filippo escono dalla casa, scopriranno il loro destino in studio. Il secondo finalista ufficiale è Matteo.DROGA GATELa D'Urso vuole chiarire con Danilo il droga gate segnalato da Striscia la Notizia . La D'Urso chiarisce che Patrizia avendo visto Aida agitata ha usato un'espressione sbagliata "sembrava pippata". Aida si agita e cerca di riprendere la parola, tanto da far infuriare Barbara: "Abbiamo già chiarito". Barbara insieme all'azienda e alla Endemol sono andati oltre: "al fine di non tralasciare alcuna verifica - dice la D'urso leggendo un comunicato - le riprese in questione sono state analizzate con strumenti specifici per fugare ogni dubbio. In base alle prove eseguite dal perito, possiamo confermare che non è mai stata presente nessuna sostanza proibita dalla legge".IN STUDIO DANILODanilo è uscito con il 35% delle preferenze, entra in studio per parlare della sua esperienza all'interno della casa. Lucia Bramieri è molto arrabbiata con lui: "avevamo una poca simpatia reciproca, ma hai fatto troppo battute sgradevoli nei miei confronti, e soprattutto non ho digerito la frase 'dacci da bere così mi ubriaco e mi infilo la Bramier', perchè le donne vanno amate, corteggiate, e rispettate e non da ubriachi, perchè io non sono uno spiedino. Impara a parlare in un altro modo alle donne". "Io so di aver fatto una battuta fuori luogo - replica Danilo - adesso le do del lei, perchè oltre le mie scuse io non so cosa dirle. Ho esagerato, io non sono perfetto".SIMONE COCCIACi sono due donne, Elena Morali e Floriana Secondi, che sono molto arrabbiate con Simone. Viene mostrato un video con gli articoli di giornali in cui le due accusano Coccia.La prima a parlare è Elena Morali: "sono qui a parlare a nome anche di altre donne. Un uomo innamorato non ha il piede in due scarpe. Due anni e mezzo fa tu eri già fidanzato, mi chiedevi di farci foto insieme per uscire sui giornali. Io ho preferito bloccarla, non si prendono in giro le donne. Spero che tu possa smettere di scrivere anche alle altre donne". Poi tocca a Floriana: "Avevo tanto affetto per te, non sono venuta a rovinare il tuo percorso, sai benissimo quello che mi hai fatto. Io ti ho fatto un esposto alla polizia di stato, non sono andata avanti con la denuncia solo perchè tu hai promesso di stare buono. Con me ti sei comportato male, ti ho osservato, non puoi fingerti di non conoscermi visto che abbiamo lo stesso tatuaggio. Non pensare che il Gf si vince se sei falso, tu ti stai comportando male, i fini non giustificano i mezzi". Simone è molto calmo, ringrazia entrambe le donne per i consigli e ammette di aver mandato delle foto alle altre. "Con Floriana c'è stata una forte amicizia, ho vissuto per un periodo a casa sua. L'errore l'ho fatto più con Elena che con Floriana"SI APRE IL TELEVOTOFinito il momento di gioia la coppia deve prendere la busta rossa davanti a loro che li riguarda. Entrambi non sono mai andati al televoto stasera sono a rischio. Alberto, Filippo, Veronica e Lucia dovranno votare uno alla volta chi tra loro due non merita di andare in finale.Alberto "Ho legato molto con Alessia, quindi nomino Matteo". Filippo sceglie Alessia. Veronica butta fuori Matteo. Rimane Lucia che sceglie Alessia. Il concorrente più votato che va immediatamente al televoto è Matteo. Le sorprese non terminano qui, Matteo può "vendicarsi" trascinando al televoto due persone. Matteo salva le donne e sceglie Filippo e Alberto. In realtà il concorrente più votato sarà il secondo finalista insieme a Simone Coccia. Aperto il televoto.MATTEO E ALESSIAAlessia viene invitata dalla D'Urso ad andare nella stanza delle scelte e Matteo resta in salone. Sta per entrare nella casa la sorella di Alessia che incontrerà Matteo. Entra Marica, la faccia Alessia è già un meme per i social. La sorella cerca di rincuorare Alessia: "Hai preso nel modo peggiore possibile le parole di mamma. Ti vogliamo bene".L'ELIMINAZIONEEntra la busta, tra Filippo e Danilo ad abbandonare immediatamente la casa senza poter salutare gli altri è Danilo. Lucia Bramieri esulta in studio.LA SCELTA DI LUCIADanilo viene invitato ad andare nella Mistery Room, Filippo nella stanza delle scelte. Lucia deve rimanere in salone, tutti gli altri nella camera da letto. La D'Urso parla con Danilo e Filippo: "Voglio farvi vedere quello che Lucia ci ha rivelato in questi giorni su voi due", parte rvm. Sta per esserci il verdetto tra Danilo e filippo, la persona eliminata non potrà rientrare in casa e salutare gli altri, Lucia deve scegliere chi andare a salutare: "Scelgo Filippo, perchè so che Danilo capirà".SORPRESA PER FILIPPOPer Filippo c'è Ilaria l'amata sorella che l'abbraccia forte: "Ricordati che devi volerti bene".LUCIA E FILIPPOL'amore tra Lucia e Filippo è fatto di alti e bassi. Barbara D'Urso manda un filmato che riassume la loro storia.Veronica e Alberto possono continuare l'avventura nella casa. Danilo e Filippo in sospeso.SORPRESA PER ALBERTOAlberto ha perso il papà quando era molto giovane, nel 1996. Barbara D'urso lo invita ad andare in confessionale dove gli mostra un vecchio filmato del papà ricevuto da un amico di famiglia, ma le sorprese per lui non sono finite. Alberto torna in salone con i ragazzi, viene freezzato ed entra a sorpresa la mamma.Alberto è in lacrime "Sei stato sempre vero, siamo fieri di te. Sei uguale e identico a tuo padre".TELEVOTO CHIUSOIl primo concorrente a salvarsi è Lucia. Alberto, Danilo, Filippo e Veronica devono ancora aspettare.SORPRESA VERONICABobby Solo ha mandato un sms a Barbara D'Urso in cui ha scritto di volerso riconciliare con la figlia ma fuori dalle Telecamere. Il cantante ha dedicato a Veronica una canzone, scritta quando lei aveva tre anni dal titolo "Torno da te".ANGELO INSULTA SIMONE COCCIASi parte subito con un freeze. Simona Izzo e Cristiano Malgioglio sono dentro la casa, hanno delle buste importantissime con dei comunicati. Barbara vuole parlare con Simone Coccia primo finalista che questa settimana è stato al centro di molte polemiche. Parte rvm dove si vede Simone che in settimana si è rifiutato di fare un compito assegnato dal GF mentendo al gruppo e sparlando di ogni componente. Si torna in studio e c'è Angelo a prendere la parola: "non mi devi proprio salutare con quella faccia di me** che ti trovi hai giudicato un bacio a stampo. Ti devi lavare la bocca quando parli di me. Mi hai deluso profondamente. Goditi la vittoria finchè dura". Barbara redarguisce Angelo: "non accetto questo linguaggio". Sia la Izzo che Malgioglio condannano questo linguaggio.Siamo giunti alla semifinale e la serata sarà ricca di sorprese. Saranno proclamati i finalisti di questa quindicesima edizione ma prima di arrivare all'agognato traguardo i concorrenti dovranno destreggiarsi tra numerose trappole ed eliminazioni. Mentreè già in finale, questa sera scopriremo chi tradovrà abbandonare la Casa. Inoltre, nel corso della serata, proprioriceverà un “regalo" graditissimo da parte del padre