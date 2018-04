Luigi Favoloso e Patrizia sempre più vicini, Nina Moric lo lascia su Instagram ma difende la concorrente: «Lei non c'entra»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'attrazione tradiventa sempre più forte all'interno della casa del. Il fidanzato di, con cui la modella ha una relazione da 4 anni, sembra possa cedere tra le braccia della sua coinquilina e ovviamente non sono mancate le reazioni della fidanzata di lui.Nina, tirata in ballo dai followers su Instagram, ha detto chiaramente: «Non è colpa della ragazza, io sto condannando il suo comportamento. Non buttate sempre le donne in mezzo. Lei non c'entra nulla, è stato lui. Dove è finita la solidarietà femminile se questi uomini non riescono a trattenere il testosterone. Lei non c'entra nulla». Quindi la Moric non attacca Patrizia ma si rivolge solo a Luigi e rispondendo ad altri commenti lascia sparse frasi che ricollegate tra loro fanno pensare che abbia deciso di lasciarlo.Luigi invece all'interno della casa sembra essere molto irrequieto, come riporta anche Barbara D'Urso durante la puntata di Pomeriggio 5, più volte Favoloso va in confessionale e dice che vuole resistere a Patrizia ma chiede di avere dei messaggi da Nina: «Forse ha bisogno di sentirsi dire che lei lo ama alla follia o che è libero perché è finita?», aggiunge la conduttrice che così insinua il dubbio tra i suoi opinionisti che Favoloso voglia avere la "benedizione" dalla sua (ex?) donna di fare come vuole.Ma gli atteggiamenti dell'inquilino non sono piaciuti molto nemmeno agli altri concorrenti della casa che più volte gli hanno fatto notare di come i suoi atteggiamenti potrebbero non essere graditi a Nina. Favoloso però ha più volte replicato di non aver fatto nulla di male, di rispettare la sua donna e che tutto quello che sta facendo lo avrebbe fatto in qualunque altro contesto senza alcuna malizia.