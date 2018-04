Ecco i concorrenti scelti dalla D'Urso: ma non dovevano essere sconosciuti?

di Veronica Cursi

Sarà l'edizione dei

superboni

, come li ha battezzati la conduttrice Barbara D'Urso. Sconosciuti, come vuole il format, ma neanche troppo. Tanto che qualcuno si domanda: che differenza c'è con l'edizione vip? Domani sera, dopo 3 anni di stop, si riaprirà la porta rossa del Grande Fratello e ne vedremo delle belle. No anzi, soprattutto dei belli.

Tra i diciassette concorrenti, chiusi nella casa per sette settimane, che si contenderanno il montepremi da 100 mila euro spuntano giovanissimi, tutti pettorali e laurea in tasca. E c'è n'è davvero per tutti i gusti. I primi tre sono già stati svelati: sono Filippo Contri, consulente finanziario di Roma, Simone Poccia, sportivo appartenente alla Federazione Italiana di Atletica Leggera e Valerio Logrieco, modello, già visto a Ciao Darwin e Furore 2. Ma tra i partecipanti ci sono anche Lucia Bramieri, la nuora del comico Gino e Simone Coccia Colaiuta, ex spogliarellista, fidanzatissimo con la senatrice Stefania Pezzopane. E ancora Alberto Mezzetti anche conosciuto come “il Tarzan di Viterbo”, Michael Terlizzi, il figlio del concorrente dell’Isola Franco (la sua presenza è stata confermata stamattina a Mattino 5), e Lucia Orlando, commessa di Cinecittà.



Questi gli ufficiali, ma le indiscrezioni parlano anche di Angelo Sanzio, ovvero il Ken Umano, e Matteo Gentili, il calciatore ex fidanzato di Paola Di Benedetto.Ogni settimana entreranno nella Casa anche degli ospiti speciali, che pernotteranno qualche notte con i concorrenti. Torneranno anche la Suite e il Tugurio, che si chiamerà Lido Carmelita.



A commentare le loro storie insieme alla D'Urso gli opinionisti ssaranno Cristiano Malgioglio e Simona Izzo.

«Sarà un'edizione bizzarra, come me», ha assicurato la D'Urso. E c'è da crederle.