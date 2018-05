Grande Fratello, cena romantica a sorpresa per Filippo e Lucia: «Mi piace perdermi nei tuoi occhi»

di Silvia Natella

La casa delsi trasforma per una sera in un ristorante romantico. Gli inquilini hanno organizzato una cena a sorpresa per la coppia ufficiale del reality,si alternano per servire alla coppia le portate al lume di candela e a bordo piscina.Filippo e Lucia lasciati soli iniziano a chiacchierare, superato l’imbarazzo iniziale si raccontano e approfondiscono la loro conoscenza. Tra gli argomenti anche la sfera privata e le storie precedenti. Un momento di intimità che ha ricordato loro un primo appuntamento. Per Filippo è un'occasione per spiegare quello che prova, ma Lucia ammette di trattenersi perché consapevole di stare davanti alle telecamere.«Se mi guardi con questa faccia, questo sorriso mi dimentico pure come mi chiamo», dice Filippo a Lucia che ride imbarazzata. I discorsi dei due sono intervallati da lunghi silenzi, sguardi profondi e teneri baci. «Mi piace perdermi nei tuoi occhi», dice Lucia al ragazzo.L'intesa tra i due cresce giorno dopo giorno, nonostante la piccola differenza d'età. Sembra, inoltre, che stia nascendo un'altra coppia all'interno della casa. Matteo e Alessia sono sempre più vicini e complici.