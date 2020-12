​Gerry Scotti a Verissimo si commuove per Veronica Franco: «Natale? Potrei essere nonno»

ROMA - Gerry Scotti è stato uno degli ospiti della puntata di Verissimo condotta da Silvia Toffanin. «A Natale potrei diventare nonno: è una femmina», ha detto Scotti a Verissimo . «Se nasce prima avvertimi», gli chiede Silvia Toffanin. Si è commosso invece parlando di Veronica Franco, la cantante di 19 anni morta di leucemia. Scotti l'ha conosciuta da vicino a "Tu si que vales". «È chiaro che questa edizione l'avrebbe vinta lei», ha detto Gerry ricordando la puntata in cui tutti si commossero in studio sentendola cantare: da Maria De Filippi a Belèn.

Ma l'ospitata è stata incentrata anche sul ricovero per Covid di Gerry. «Ora riesco a parlarne», dice subito Gerry Scotti accomodandosi nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. «In quel periodo che con poche e significative parole mi sei stata vicino», dice Gerry a Silvia. Di cosa parla? Dell'esperienza della malattia. Gerry Scotti ha affrontato il coronavirus, anche da ricoverato in ospedale. E si capisce che non è stato facile e che ha avuto molta paura. Perché il Covid fa paura.

Ora a #Verissimo il grande ritorno di uno dei volti più amati della televisione... Gerry Scotti ❤️ Pubblicato da Verissimo su Sabato 5 dicembre 2020

«Il 26 ottobre sono risultato positivo, l'occasione: un controllo per lavoro. Pensi di cavartela come tanti a casa. Questo status di malessere mio è andato avanti per una settimana e sono andato a farmi controllare in ospedale e mi hanno detto "Forse è meglio se si ferma qui". L'atmosfera all'Humanitas la puoi immaginare: caschi, intubazione, macchine per la respirazione: io ero il più sano. O le forze ti abbandona del tutto oppure reagisci. E pare che in tutte le malattie il saper reagire è una componente della guarigione. Era pieno di ragazzi giovani che andavano dai 30 ai 40. Ci sarà qualche dottore anziano, ho pensato, e invece pure i dottori andavano dai 30 ai 40. Ci tenevo a dirlo», ha detto il conduttore tv elogiando il personale medico e infermieristico.

Poi ha parlato dell'esperienza del casco, quella capsula trasparente che si vede nelle tante immagini che arrivano dalle terapie intensive ed è una delle cose che fa più paura e ci convince a rispettare le regole anti contagio. Scotti conferma quella paura ma dice che non bisogna farsi intimorire se, una volta ricoverati lo mettono, perché il casco è fondamentale per guarire. «È stata l'esperienza più straniante, quella del casco. Una tortura. Lo strumento pensato per questa patologia per vedere se il tuo corpo riesce a respirare di suo è il casco. Ti manda la giusta quantità di ossigeno e con un sistema di pressione e depressione aiuta i tuoi polmoni. Se soffri di claustrofobia è terribile. Ma state tranquilli è il miglior modo per uscire dalla malattia», ha spiegato con il suo fare rassicurante.

Gerry Scotti torna a casa dopo il Covid: «Non dimenticherò chi ha vissuto questa esperienza»

E poi sul momento dell'arrivo in ospedale: «Io non ero neanche preparato, mi sono fatto mandare le cose. Devi essere legato a degli strumenti, hanno bisogno dio monitorarti giorno e notte, hai una quantità infinita di cannule... Dopo 36 ore sono tornato nella mia stanzetta. Ho avcceso la tv. Poi è lunga eh. Ed è lunga anche da guarito. Io Carlo Conti e Iva Zanicchi eravamo ricoverati nello stesso periodo, ci mandavamo i medssaggi: hey quanto ossigeno ti hanno dato oggi?»

Durante la trasmissione tv anche un videomessaggio di Carlo Conti: «Gerry, un abbraccio: ora ci possiamo abbracciare noi, siamo immuni. Noi siamo sempre stati rivali, ma mai rivali, sempre rispettosi e con grande stima. Ora siamo fratelli di virus. Ci sentivamo, ci messaggiavamo quotidianamente, il livello di saturazione del sangue. Ci davamo coraggio. Non siamo arrivati a raccontare come era la pastina in brodo dell'ospedale ma questo ci ha fatto legare ancora di più. Gerry è un grandissimo uomo».

