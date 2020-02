Chi vuol essere milionario, Gerry Scotti s'infuria con il concorrente 18enne: «Ma com'è possibile?»

Chi vuol essere milionario

20 Febbraio

Marco Mancini, 18 anni, di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia, è il concorrente che in questo momento sta provando la "scalata verso il milione".La prima domanda per Marco riguarda la canzonedi Checco Zalone. Gerry chiede al ragazzo quali parole siano all'interno della canzone (la risposta era 'prima l'italiano'). Ma nonostante Marco abbia visto il film, non lo ricorda. A quel punto, il 18enne chiede un aiuto, lo switch della domanda e Gerry Scotti lo rimprovera. «».Su Twitter i follower si dividono. C'è chi pensa che Gerry Scotti sia stato un po' severo «». E chi invece condivide il rimprovero: «». Marco alla fine vince 10mila euro.