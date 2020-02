Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo vola a Sanremo in elicottero: «Ci siamo!». E Ronaldo sarà in prima fila all'Ariston

Georgina Rodriguez è pronta a prendere parte alla terza serata del Festival di Sanremo. La modella spagnola, fidanzata di Cristiano Ronaldo, ha pubblicato su Instagram una foto davanti all'elicottero che l'ha portata in giornata nella cittadina ligure. «Sanremo, here we go!» (Sanremo, ci siamo!) scrive Georgina, pronta ad affiancare Amadeus nella serata dedicata alle cover e i duetti.

LEGGI ANCHE Cristiano Ronaldo, festa e regalo a sorpresa per i suoi 35 anni. Che cosa c'è nel “pacchetto”

LEGGI ANCHE Sanremo, scaletta terza serata: 24 cantanti e ordine di uscita; ospiti Benigni, Mika e Georgina



Anche il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è arrivato a Sanremo. Il cinque volte Pallone d'oro è alloggiato in una suite dell'hotel Royal. Si apprende da fonti qualificate. Il campione della Juventus è in città per stare vicino alla compagna Georgina Rodriguez che questa sera sarà impegnata con Amadeus sul palco dell'Ariston. A quanto si apprende, per Cristiano Ronaldo sarebbe prenotato un posto nelle prime file della platea dell'Ariston. La compagna del campione bianconero, Georgina Rodriguez, è una delle "signore del festival", protagonista della terza serata.

Ultimo aggiornamento: 21:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA