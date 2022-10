George Clooney e Amal: «I nostri figli parlano italiano, noi no. Lo usano come arma contro di noi»

George Clooney racconta come Ella e Alexander, i gemelli nati dal matrimonio con Amal Alamuddin, abbiano imparato a usare l’italiano contro i loro genitori. Complici forse le vacanze nella villa sul lago di Como, i figli di Clooney e Amal Alamuddin parlano perfettamente l'italiano al contrario dei loro genitori che non spiccicano una parola. Durante un'apparizione su CBS Mornings i Clooneys hanno parlato dei loro gemelli di 5 anni, Ella e Alexander, rivelando un loro grande errore come genitori. «Gli abbiamo insegnato l'italiano - ha detto l'attore - ma noi non parliamo italiano. Li abbiamo armati di una lingua con cui possono farci del male. E noi non sappiamo davvero cosa dicono».

Il siparietto ha fatto molto ridere ed è diventato virale. Al fianco della moglie, in una rara intervista di coppia (per la presentazione della serata degli Albie Awards, i premi della loro Clooney Foundation for Justice ndr), Clooney, 61 anni, e Amal sono apparsi più affiatati che mai.

Dove vivono

Ella e Alexander sono i gemelli di 3 anni nati dal matrimonio celebrato tra George Clooney e Amal Alamuddin nel 2014. La coppia li tiene rigorosamente lontani dai riflettori, auspicandosi per i bambini un futuro libero dalla sovraesposizione mediatica della quale entrambi sono stati più volta vittime dal momento in cui è iniziata la loro storia d'amore. Ella e Alexander trascorrono una parte dell’anno in Italia, a Villa Oleandra. Per il resto dell’anno vivono a Los Angeles insieme a entrambi i loro genitori.