Geolier compra una mega villa sui Campi Flegrei: 400 m², 7 bagni, sauna e piscina con vista su Capri

Resta fedele a Napoli ma cambia decisamente vita. Geolier, l'artista rivelazione dell'anno arrivato secondo a Sanremo, lascia la sua casa di Secondigliano e compra un'enorme villa ai Campi Flegrei, riscattando la terra di cui tanto di parla a causa del bradisismo.

Dove si trova la nuova casa

Geolier ha appena acquistato una nuova casa a Pozzuoli.

Si trova in un parco privato in Via San Gennaro Agnano ed è una enorme villa ultrapanoramica che fino a qualche giorno fa era tra le abitazioni offerte dalla Knight Immobiliare, agenzia specializzata in immobili di lusso che l'aveva messa in vendita a partire dallo scorso gennaio.

La villa con palestra e sauna



La nuova villa di Geolier si articola su tre livelli uniti da scale a chiocciola per un totale di circa 400 metri quadrati coperti. All'interno l'arredamento è minimal con pareti total white, c'è un salone con cucina living ed enormi vetrate panoramiche, 4 camere da letto, 7 bagni, una palestra e una zona relax con idromassaggio e sauna in stile finlandese. Il suo punto forte? I 1500 mq di spazio esterno, di cui fanno parte i giardini e le terrazze attrezzate, tra cui spicca quella con piscina a sfioro e vista panoramica su Capri e su Nisida. Al momento sul profilo social del rapper non ci sono foto della proprietà appena acquistata ma basta guardare il vecchio video postato dall'agenzia immobiliare per rifarsi gli occhi.