Gemma Galgani, il dramma del corteggiatore Juan Luis: «Mia figlia morta in un incidente»

Si chiamail nuovo corteggiatore di. Trasferitosi in Italia dal Venezuela da bambino, ha raccontato al magazine ufficiale della trasmissione diil suo doloroso passato: «La mia non è stata una vita semplice. Ho due matrimoni alle spalle e tre figli. Ho perso tutta la mia famiglia d’origine molto presto: mia madre aveva sessantatré anni quando se n’è andata e mio padre settantuno. Ho perso mia sorella per un mieloma e mia figlia Elena, la primogenita, a venticinque anni in un incidente stradale. Tutte queste esperienze dolorose mi hanno distrutto: è dura risalire la corrente alla mia età».Juan Luis ora vuole ripartire corteggiando Gemma Galgani a Uomini e Donne: «Mi piacciono la sua classe, la sua eleganza e la trovo una donna sensibile e profonda. Gemma conserva uno spirito molto giovanile, quasi da bambina. Ho sempre pensato che l’età fosse relativa e lei ne è la conferma».