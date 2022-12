Non indovinano il parente misterioso, due gemelle di Sora perdono 86.800 euro ai "Soliti Ignoti"

Patrizia e Simona, due gemelle di Sora, hanno sfiorato l’impresa nella puntata de “I soliti ignoti” di Amadeus, andata in onda su Rai 1 nella serata del 28 dicembre. Le due gemelle, dopo aver indovinato tutto, sono cadute sul nel gioco finale: hanno sbagliato ad indicare l’ignoto numero 5 come sorella del parente misterioso che è risultato essere poi sorella dell’ignoto numero 6, proprio quello indicato per primo dalle due gemelle che poi però hanno deciso di cambiare. Una scelta sbagliata che ha fatto così sfumare gli 86.800 euro che avevano accumulato fino alla sfida finale.