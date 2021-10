Addio a Gary Paulsen, celebre autore per ragazzi: aveva 82 anni

Dopo una vita vissuta nella natura è morto lo scrittore statunitense Gary Paulsen, maestro del romanzo d'avventura per ragazzi. L'autore ha condotto una vita avventurosa e selvaggia quanto le sue storie, è morto all'età di 82 anni nella sua casa di Tularosa, nel Nuovo Messico, con accanto la terza moglie, Ruth Wright Paulsen, un'artista che ha illustrato alcuni dei suoi libri. La notizia della scomparsa «improvvisa», avvenuta nella mattina di mercoledì 13 ottobre, è stata annunciata dalla sua casa editrice, Random House Children's Books. Dalla sua passione per la natura e dal bisogno di raccontare la difficoltà di crescere e la lotta per la sopravvivenza sono nati oltre 200 libri tradotti in tutto il mondo, con oltre 35 milioni di copie vendute. Ha vinto innumerevoli premi, tra cui tre volte il Newbery Honor Book Award e il Margaret A. Edwards Award alla carriera assegnato dalla American Library Association. La casa editrice Mondadori ha pubblicato tra gli altri romanzi di Paulsen «La cerva bianca», «Il figlio del ghiaccio», «Lungo la strada», «Il padrone della scuola», «Il mio amico Harold», «L'inverno di Brian», «Tracce», «Un cuore da sodato», «Glass cafè», «Alla deriva», «Al limite estremo», «Storie», «La stanza d'inverno», «Dancing Carl», «Sarnye», «L'uomo delle volpi», «Oltre il confine». In italiano anche «John della notte» (Equilibri), «La mia indimenticabile estate con Harris» (Piemme), «La tenda dell'abominio» (Piemme), «Il mio amico geniale» (Camelozampa) e il recente «Nelle terre selvagge» (apparso da Piemme nel 2014 e ristampato da Rizzoli nel 2021). Dai suoi libri sono stati tratti i film «Snow Dogs - 8 cani sotto zero» (2002), «Grido nella foresta» (1990) e «Alien Tales» (1995). Il suo incontro con l'avventura - dopo un'infanzia e una giovinezza durissime - ha cambiato la vita di Paulsen e ha ispirato gran parte dei suoi romanzi scritti soprattutto per gli adolescenti.

Come il grande Jack London di «Zanna bianca», di cui era grande ammiratore, anche Paulsen ha fatto della sua vita una continua avventura: ha vissuto all'estremo nord con i suoi adorati cani da slitta, su cui ha scritto anche diversi libri («Io e Cookie», «I cani della mia vita» pubblicati da Mondadori), e partecipato più volte, anche ormai anziano, alla massacrante Iditarod Trail Sled Dog in Alaska. Quando il suo medico gli ha ordinato di smetterla con quella vita, si è trasferito sull'oceano, dove ha vissuto su una barca a vela. Poi è tornato tra le nevi a correre con i cani. Raccontava di non essere in grado di starsene tranquillo in città, e preferiva di gran lunga i boschi del Minnesota. Ha vissuto a lungo immerso nella natura selvaggia e incontaminata, anche in un ranch nel New Mexico. Gary Paulsen era nato a Minneapolis il 17 maggio 1939: non aveva conosciuto il padre fino all'età di sette anni quando, assieme alla madre, lo raggiunse nelle Filippine, dove vissero per due anni. Nella sua autobiografia «Eastern Sun, Winter Moon: An Autobiographical Odyssey», racconta di eventi che hanno segnato la sua infanzia, tra cui la dipendenza dall'alcool dei genitori, l'infedeltà della madre e le molestie sessuali subite durante il soggiorno nella casa paterna.