Game of Thrones, la profezia sugli occhi di Melisandre ad Arya che potrebbe stravolgere tutto

di Domenico Zurlo

Il terzo episodio dell'ottava stagione diè stato epico: in oltre un'ora e venti di puntata, è successo davvero di tutto, come ci si poteva aspettare dato che il tema era la. Se non avete ancora visto l'episodio, per evitare spoiler, vi consigliamo di interrompere qui la lettura: per tutti gli altri, scorrete oltre l'immagine deiLa battaglia è stata impressionante e la regia perfetta: l'esercito di Jon e Daenerys ha perso quasi tutti i Dothraki, buona parte degli Immacolati e probabilmente anche il drago Rhaegal non ce l'ha fatta a sopravvivere (ma potrebbe anche essere ancora vivo, chi lo sa?). Ma la guerra è vinta, grazie all'intervento di una protagonista che poteva sembrare inaspettata: Arya Stark, che con un balzo felino ha assalito il Re della Notte e lo ha infilzato con la sua daga in acciaio di Valyria, mandando in mille pezzi tutti gli Estranei. Una scena spettacolare che ha fatto sobbalzare, non abbiamo dubbi, tutti i fan della serie HBO.Ma c'è qualcos'altro che è interessante e riguarda proprio Arya. In una delle stagioni precedenti, la ex ragazzina problematica di casa Stark, diventata poi a Braavos una spietata e silenziosa killer, aveva incontrato la Donna Rossa. Lady Melisandre all'epoca aveva portato via Gendry Rivers dalla Fratellanza senza Vessilli, che lo aveva venduto per una manciata d'oro, permettendole di portarlo con sé a Roccia del Drago (all'epoca era ancora vivo il suo zio biologico, Stannis Baratheon).In quell'occasione Melisandre aveva detto ad Arya: «Noi ci rivedremo». Una profezia azzeccata: ma c'è un'altra frase che la sacerdotessa di Essos dice ad Arya, e potrebbe rivelare qualcosa di molto importante per il futuro di Game of Thrones e per il destino del Trono di Spade. «Chiuderai occhi marroni, occhi verdi, e occhi blu», le dice Melisandre. Notevole anche un'altra semicitazione, stavolta però di Syrio Forel, il suo maestro, che nella prima stagione le insegnò ad usare la spada: «Cosa diciamo al Dio della morte?», chiede la sacerdotessa ad Arya. Che risponde: «Non oggi».Già nel sesto episodio della stagione 3 Melisandre aveva detto ad Arya qualcosa di simile: «Vedo dell'oscurità in te: occhi marroni, occhi blu, occhi verdi che mi guardano. Occhi che tu farai chiudere per sempre. Ci rivedremo presto». Se gli occhi marroni potrebbero essere quelli di Lord Baelish (o degli altri innumerevoli uomini che ha ucciso), e gli occhi blu sono certamente quelli del Re della Notte (e dei tanti Estranei sconfitti), restano gli occhi verdi: di chi sono gli occhi verdi che Arya chiuderà per sempre? Saranno forse quelli diLa spietata regina, che ha spedito Bronn a Grande Inverno per ammazzare i suoi fratelli Jaime e Tyrion, aspetta ad Approdo del Re la fine della Grande Guerra per attaccare l'esercito di Daenerys usando la Compagnia Dorata, e riprendersi i Sette Regni. Ma sulla sua strada potrebbe trovare proprio Arya, che si sta dimostrando un'assassina davvero efficace, soprattutto in questo episodio in cui ha fatto fuori il cattivo più cattivo di tutti. Resta da capire come farà ad avvicinarsi a Cersei: un'idea che rimbalza sul web è che dopo aver ucciso Bronn, potrebbe appropriarsi del suo volto e fingersi lui. Il futuro (e i prossimi tre episodi) ci sveleranno la verità.