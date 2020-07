Galyn Gorg è morta: la ballerina di “Fantastico” avrebbe compiuto proprio oggi 56 anni. La Cuccarini: «Non ci posso credere»

Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta, all'età di 56 anni (che avrebbe compiuto proprio oggi) l'attrice e ballerina americana Galyn Gorg. L'artista era arrivata alla notorietà in Italia aver partecipato all'edizione di Fantastico 6, e per aver preso parte al “Sandra e Raimondo Show”. A darne notizia sui social il collega coreografo e ballerino Steve la Chance.

«Ti ricorderò così... dancing with the Angels. R.I.P.», scrive il ballerino. Anche Lorella Cuccarini, con la quale la Gorg aveva esordito ai tempi di Fantastico, ha voluto ricordare la ballerina. «Non ci posso ancora credere... voglio ricordarti così: tra una sala prove e l'altra, eravamo davanti ai fotografi per la prima volta... ancora non ci conosceva nessuno. Avevi una grinta pazzesca e un sorriso che spaccava. Continua a danzare tra gli Angeli, Galin», scrive la showgirl.

Galyn, dopo la notorietà italiana, ha lavorato in film e telefilm come Storie incredibili, I segreti di Twin Peaks, Willy, il principe di Bel Air, Xena - Principessa guerriera, Crossing Jordan, CSI: Miami e Lost. Negli ultimi anni, pur non smettendo di recitare, si è dedicata all'attività di produttrice e location management. Quando è libera dal suo lavoro, si dedica al sociale in organizzazioni come l'Unicef, Pachamama Alliance, The Herb Alpert Foundation, Yoga for Youth, The International House of Blues Foundation e World Festival of Sacred Music



