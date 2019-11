Amici, chI è Gaia Gozzi: la cantante ha già partecipato a X Factor

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è una nuova concorrente didi. La cantante è nata a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, il 29 settembre 1997 e ha un legame molto forte con la madre brasiliana, che le ha insegnato il portoghese. Gaia Gozzi non è certo nuova ai talent show: nel 2016 ha partecipato alla decima edizione di, nella squadra Under Donne guidta da. La giovane cantante si classificò seconda, alle spalle dei Soul System, lasciando intravedere un grandissimo potenziale."New Dawns" è il nome del brano con cui è uscita da X Factor, mentre il suo primo singolo indipendente si chiama "Fotogramas", cantata in lingua portoghese. Gaia Gozzi inoltre ha cantato con Briga la sigla del cartone animato "Miracoulous: le storie di Ladybug e Chat Noir". Ora per lei si aprono le porte di Amici: una nuova opportunità per sfondare nel mondo della musica.