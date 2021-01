Gabry Ponte operato al cuore: «Ho una malattia congenita, devo fermarmi. Mandate energia positiva!»

Gabry Ponte sarà operato per una malattia congenita al cuore. È stato proprio il dj, ex membro degli Eiffel 65, a parlare su Instagram dell'imminente intervento: «Sto per affrontare un’operazione un po’ complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni: il mio cuore, ironia della sorte, non va a tempo per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata, e non funziona bene».

Gabry Ponte ha poi spiegato, con un pizzico di ironia, la natura della sua patologia: «Si tratta di una malattia congenita (leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è degenerativa... Ho avuto una vita normale finora, come potete vedere dalle tante foto in cui faccio ogni tipo di sport, ma i medici che ormai da anni mi seguono mi hanno detto che ho raggiunto uno stadio in cui se non mi opero andrò incontro a complicazioni... E a noi non piacciono le complicazioni vero?».

Dall'ospedale Gabry Ponte posta una foto e conclude il suo post: «Quindi eccomi qua! Tra un po’ me ne vado sotto i ferri per fare questo tagliando importante, e poi approfitterò di questo periodo di “stop” forzato dai concerti per rimettermi in forze e tornare più carico che mai! Fatemi gli auguri e mandate tanta energia positiva. Ci sentiamo presto!».

Ultimo aggiornamento: 18:59

