Gabriel Garko e il coming out, Barbara D'Urso: «Tanti ragazzi soffrono come lui»

Il coming out di Gabriel Garko continua ad essere al centro di salotti tv. I riflettori sono puntati sull’attore anche nella puntata di Domenica Live di Barbara D’Urso. Commentando la lettera di Gabriel Garko ad Adua Del Vesco nella Casa del Gf Vip, in cui l’attore ha rivelato di aver vissuto con lei una «favola falsa» e di averla sempre considerata solo come una amica, Barbara D'Urso ha detto: «Ci vogliamo molto bene, abbiamo parlato molte volte di questo e di altro. Era emozionatissimo ed è stato un bel momento». Un momento «emozionante» per Karina Cascella quello che ha visto protagonista Garko: «Quando si è aperto, si è sentita la sofferenza vissuta in tutti questi anni. Sono contenta per lui». «Pensa la sofferenza che vivono tanti ragazzi», aggiunge Barbara D'Urso, chiudendo lo spazio dedicato a Garko.

Ultimo aggiornamento: 08:41

