Diecimila in fila, omaggio alla sua "normalità"

di Enrico Vanzina

La semplicità. Non esiste parola migliore per descrivere lo spessore umano e professionale di un protagonista assoluto della televisione italiana come lo è stato Fabrizio Frizzi. Un conduttore e intrattenitore di semplice stampo nazional popolare. E infatti, adesso che non c'è più, è proprio il popolo, il popolo tutto, a tributargli onore e gloria, come capita alle grandi personalità che lasciano dietro di loro ricordi condivisi, senso di fratellanza, rispetto, ammirazione, complicità e...