"Fabrizio Frizzi e Berlusconi, quella telefonata che lo mise in imbarazzo": la rivelazione di Nando Dalla Chiesa

discusse conper motivi di lavoro. A riportare un aspetto poco conosciuto della vita del conduttore scomparso prematuramente qualche giorno fa, èex moglie di Frizzi.«Fabrizio aveva un istinto innocente, naturale, per le cause giuste. Le fiutava, le faceva sue senza tornaconti. Grandi e piccole, conosciute o destinate a restare ignote», così ricorda l'ex cognato. Dalla Chiesa racconta anche di quanto Fabrizio fosse orgoglioso di lavorare in Rai e rivela di una telefonata tra Rita e Belusconi, in cui il presidente di Mediaset voleva convincerlo ad andare da loro: «Fabrizio era in imbarazzo ma resisteva. Si chinava sulla difensiva con la cornetta. L’interlocutore insistette per circa 40 minuti. Non ho mai saputo che cosa il grande persuasore gli stesse offrendo, ma certo molto. Lui spiegava di rimando che era affezionato alla Rai, che ringraziava molto ma non poteva. Finì estenuato, sudato, ma soddisfatto di se stesso».