Udine, via a Vicino/Lontano: tra mostre e incontri oltre 200 ospiti

Al via Vicino/Lontano tra incontri e mostre 200 ospiti a Udine. Oltre 70 gli appuntamenti in programma, tra confronti, incontri, concerti, mostre e proiezioni, con 200 protagonisti, nella 17/a edizione del festival Vicino/ lontano 2021, in programma a Udine dal 1° al 4 luglio, in presenza, nel segno delle «distanze», tema iconico della lunga sospensione pandemica. Anche quest'anno sarà il Premio letterario internazionale Terzani a chiudere il festival, con la serata per la consegna del riconoscimento allo scrittore, poeta e attivista ambientale islandese Andri Sn‘r Magnason, autore de Il tempo e l'acqua (Iperborea, traduzione di Silvia Cosimini). Il vincitore sarà premiato da Angela Terzani, presidente di Giuria del Premio, e intervistato da Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il libro e la lettura. Tra gli altri ospiti del festival, Luciano Floridi, Lucio Caracciolo, Carlo Ginzburg, Maurizio Ferraris, Marcello Fois, Marino Niola, Maurizio Scarpari, Barbara Spinelli, Zerocalcare, Francesca Mannocchi, Claudia Lodesani, Alessio Romenzi, Annalisa Camilli, Elena Esposito, Cecilia Robustelli, Valerio Cataldi, Marina Lalović, Fabrizio Barca, Matteo Zuppi, Donatella Di Cesare, Innocenzo Cipolletta, Alberto Mingardi, Cosimo Miorelli, Barbara Schiavulli, Ernesto Caffo, Zehra Doğan, Alessio Lasta.

Il programma del festival è stato presentato oggi online dall'antropologo Nicola Gasbarro, presidente del Comitato scientifico, e dalle curatrici Paola Colombo, presidente dell'associazione Vicino/ lontano, e Franca Rigoni. A sostenere la manifestazione sono tra gli altri la Regione Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Friuli e il Comune di Udine. « Vicino/ lontano ricomincia in grande: lo scorso anno abbiamo tenuto duro, ma questa è la vera ripartenza, fondamentale sia per i soggetti di produzione culturale sia per i fruitori, soprattutto in un momento in cui l'imbarbarimento culturale, e penso ai fomentatori di 'cancel culturè, si manifesta in tante forme», ha sottolineato l'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, intervenendo alla presentazione. «Questa edizione - ha aggiunto - sarà un grande successo perché la passione che avete messo in questi mesi nei quali non era nemmeno facile guardare oltre e programmare è stata tale che sono certa verrete ricambiati con lo stesso slancio dal pubblico». La serata del 4 luglio, oltre alla consegna del Premio Terzani sul palco allestito nel piazzale del castello di Udine, vedrà anche l'esecuzione dello «Stabat Mater» del compositore Valter Sivilotti, una riscrittura della preghiera medievale attribuita a Jacopone da Todi per la voce recitante di Moni Ovadia, che intreccerà le parole con la musica, dando spazio alla prosa poetica di Erri De Luca e alle parole di Pier Paolo Pasolini. La giornata inaugurale del festival, il 1/o luglio, nella ex chiesa di San Francesco a Udine, si aprirà con la presentazione di « Vicino/ lontano Mont», nuovo progetto dell'associazione vicino/ lontano curato da Claudio Pellizzari, che si realizzerà nell'estate, da fine luglio a fine settembre, in diverse località della montagna friulana.