«Freddie Mercury, Rod Stewart e Elton John volevano formare un gruppo insieme»

di Luca Calboni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

: Isarebbero stati davvero un trio fenomenale. E i tre musicisti ci avevano anche pensato, a formare: e anche il nome sarebbe stato un "omaggio" ai loro difetti fisici, che li hanno contraddistinti per tutta la loro carriera.su quello che sarebbe potuto essere uno dei gruppi più straordinari della storia della musica moderna viene dalla voce diDolezal, autore del videoclip dei Queen "These are the days of our lives" era anche un: «Freddie mi invitò a una festa privata a casa sua, alla quale erano presenti anche Elton John e Rod Stewart», racconta Rudi Dolezal. «Credo che Rod (Stewart, ndr) se ne fosse uscito con l'idea di formare un supergruppo e di chiamarlo Nose, Teeth & Hair (Naso, Denti & Capelli), perché lui aveva il naso grosso, Elton aveva problemi coi capelli e Freddie i denti che tutti conosciamo».Solo una battuta? Uno scherzo? Una suggestione? Neanche per sogno, perché - stando a quanto riportato da Virgin Radio e una conferma proviene direttamente dall'autobiografia di Rod Stewart: «I Queen affittarono una villa a Bel Air, Los Angeles - si legge in "Rod. L'autobiografia di Rod Steward" - e io e Elton passammo una lunga sera a parlare con Freddie, una persona dolce e divertente alla quale ero davvero affezionato». E lì, in quella casa, «parlammo della possibilità di formare un supergruppo composto da noi tre. Il nome che avevamo in mente era Nose, Teeth & Hair, una sorta di omaggio alle nostre peculiarità estetiche. L'idea era quella di presentarci vestiti come le Beverley Sisters. In qualche modo questo progetto non si realizzò mai».