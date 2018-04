Franco Terlizzi abbandona il programma dopo la lite con Amaurys: «Credevo fosse mio amico»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nella sua edizione 2018 perde un altro suo concorrente.abbandona ilprobabilmente a causa dellaavuta con Amaurys. Ad accendere la miccia è stato il rientro in Palapa di Rosa e Elena che ha fatto riaffiorare vecchi dissapori.Jonathan avrebbe accusato di Franco di aver pronunciato una frase poco carina nei suoi confronti e Amaurys aveva già preso le sue difese. L'ex pugile ha però preteso un confronto con l'ex nuotatore negando di aver dato dell' "infame" a Jonathan. A quel punto i toni tra il cubano e Terlizzi si sono alzati e i due hanno avuto un'accesa discussione.La discussione lascia l'amaro in bocca e Franco in confessionale confessa di essere rimasto male dallo scontro con Amaurys credendolo invece suo amico. Il campione di nuovo innervosito dice di non essere interessato al fatto che si sia offeso. Alla fine però la lite potrebbe aver avuto conseguenze più gravi di quello che si pensava, almeno per Franco, che è l'ennesimo concorrente di questa edizione del reality pronto a volare via dall'Honduras.