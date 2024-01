Franco Nero: «Farò un film con mia moglie Vanessa Redgrave. È l'opera più importante per noi tutti». L'annuncio al SorrentoFFF

Oggi, al Gala conclusivo della seconda edizione del SorrentoFFF (Sorrento Film & Food Festival), Franco Nero annuncia il nuovo film del figlio Carlo Gabriel a cui parteciperà insieme alla moglie Vanessa Redgrave: “Il 2024 sarà un anno molto importante per la mia famiglia.

Mio figlio Carlo Gabriel dirigerà un film dove coinvolgerà tutti noi a cominciare da mia moglie Vanessa Redgrave. È probabilmente l’opera più importante per noi tutti”, ha dichiarato l’attore italiano al Teatro Armida di Sorrento, durante la cerimonia di premiazione in cui ha ricevuto il Legend Award dalle mani del sindaco Massimo Coppola.

L’artista, celebre in tutto il mondo per il ruolo di Django nel film omonimo di Sergio Corbucci, ha già in cantiere un altro film che presenterà in America al Los Angeles Italia Film Festival, dal 3 al 9 marzo, dal titolo “Giorni felici”, e non nasconde la sua ammirazione per il regista Matteo Garrone, che spera di poter incontrare proprio nella città californiana: “ È un genio assoluto del nuovo cinema italiano”, ha dichiarato Nero, “gli auguro tanta fortuna per il suo ‘Io Capitano’ che merita la nomination agli Oscar. Non un film, bensì un’opera dal forte impatto umanitario”.

Insieme a Franco Nero, premiati anche i registi Dennis Dellai, Valerio Esposito, Francesco Apolloni, gli attori Livia Pillmann, Edoardo Costa, Liliana Mele e Aurelio Amato insieme al direttore Rai Angelo Mellone, alle cantanti ‘Incanto Quartet’, ai musicisti Ciccio Merolla e Marco Zurzolo e soprattutto agli Chef Maicol Izzo e Peppe Guida.