Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, come è morto? La moglie Stefania Picasso: «Non si è mai ripreso dal Covid»

«Mio marito non è morto a causa del suicidio di nostro figlio, Franco aveva delle patologie croniche, ha lasciato il gruppo dei Ricchi e Poveri perchè non ce la faceva più per la sua salute. Due anni fa ha avuto il Covid e da allora non si è mai più ripreso»

Franco Gatti, la verità sulla morte

Entra nel salotto di Domenica In da Mara Venier, Stefania Picasso, moglie di Franco Gatti, il baffo dei Ricchi e Poveri scomparso qualche giorno fa e ripercorre le tappe piu' importanti della sua vita. «Sapevo che Franco fosse amato, però non immaginavo così tanto! Era una persona umile, anche in casa. Ci incontrammo per la prima volta a casa di Angelo, perché mia sorella era amica di sua nipote. Arrivò Franco, lo vidi e fu colpo di fulmine: sono andata a casa, avevo 21 anni e avevo capito che l’avrei sposato. La nostra storia a quel punto è iniziata e la nostra prima uscita è stata al cinema, a vedere ‘Alien’. Da lì abbiamo cominciato la nostra avventura». Stefania Picasso, ha parlato della sua vita fatta d'amore e dolore.

La vita insieme

«Ci ho messo sette anni a farmi sposare: abbiamo convissuto prima a Camogli. Non è stato facile per me all’inizio, in quanto soffrivo molto di gelosia e quando ti metti con un personaggio dello spettacolo o ti suicidi o ti fai passare la gelosia. Ho sofferto moltissimo, fino a quando ho toccato il fondo e ho detto ‘basta’».

Le ultime parole di Franco

Dopo 42 anni, «mi manca la sua lealtà e la sua fierezza. Le sue ultime parole sono state Ti amo e ti amerò sempre, L'ultimo giorno io ho capito che mancavano poche ore e ci siamo riunite io, lui Federica e Alessio e nessun gossip riuscirà a spegnere la mia luce negli occhi.