Franco Di Mare malato: sostituito a Unomattina, fan preoccupati

di Marco Castoro

Massimiliano Morra ha avuto un incidente. Su Instagram: "Cauti alla guida, basta un secondo..."

Massimiliano Morra, come sta dopo l'incidente: il post di Sara Di Vaira

Nessuna fuga d'amore e neanche uno scazzo con i dirigenti o con la partner tv Benedetta Rinaldi.tornerà presto alla guida diA toglierlo dal video per questa settimana è stata una lieve indisposizione che l'ha messo ko. Al suo posto c'è Marco Frittella, altro volto nuovo del Tg1. Con questo messaggio l'account twitter del programma di Raiuno ha dato la notizia lunedì scorso: “L’apertura del #19marzo di #Unomattina è senza @francodimare che tornerà tra qualche giorno per una lieve indisposizione. Al suo posto @mfrittella @RaiUno @benerinaldi Ps: e buona #festadelpapà .”​L'assenza diha creato molta apprensione sui social e sono stati numerosissimi i messaggi di auguri per una pronta guarigione. Ma anche c'è stato chi ha fantasticato. Già in passato Di Mare ha dovuto mollare la presa per qualche giorno, ma anche allora è stato un problema fisico (in quel caso un dolore alla schiena) ad allontanarlo dalle telecamere. Una cosa è comunque certa: essere il volto rassicurante del buongiorno non ti permette neanche di prenderti l'influenza, altrimenti sui social può comparire di tutto.