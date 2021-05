Se ne è andato in silenzio, senza fare clamore: d'altronde non lo si vedeva sulle scene ormai da tempo, da quando nel 2017 vennero annullati gli ultimi concerti del tour di quell'anno per non meglio specificati motivi di salute. Franco Battiato è morto nella notte. Anzi, no. Franco Battiato sta per attraversare il bardo, così come nel buddhismo tibetano - che l'artista aveva frequentato e studiato negli anni, approfondendo la sua passione in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati