Addio a Franchino Tuzio, manager dei vip da Michelle Hunziker a Ilary Blasi

Addio a Franchino Tuzio, noto agente di molti personaggi dello spettacolo, da Michelle Hunziker a Ilary Blasi, passando per Alessandro Cattelan, Silvia Toffanin, Nicola Savino, Filippa Lagerback e Daniele Bossari.Tuzio, che era proprietario dell'agenzia "Notoria", è morto stamattina in una clinica di Milano. Era malato da tempo. Tanti i ricordi affettuosi su Twitter: "Ciao Franchino" è diventato in poche ore trend topic sul social network.Fra le varie manifestazioni d'affetto, quella della "Iena" Nadia Toffa, che su Facebook ha scritto: «Caro Franchino, sono stata davvero molto fortunata a incontrarti, a condividere con te le gioie, i successi, le fatiche, le difficoltà degli ultimi anni. Voglio ringraziarti per aver creduto in me e per avermi spinto a fare sempre meglio. Mi chiamavi “piccolina” e mi dicevi “il segreto è divertirsi”. Posso sentire la tua voce anche ora...con la tua parlata che tanti provavano a imitare. Ti mando pensieri d’amore, libertà e serenità. Nessuna foto a ricordarti perché tu non amavi essere fotografato. Non ce n’è bisogno. La tua immagine è e resterà per tutti noi indelebile. Nella mente. Porta il tuo codino lassù e anche tu continua a divertirti».