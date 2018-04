© RIPRODUZIONE RISERVATA

special guest, ma anche un po' mental coach per i ragazzi di Amici: l'ex capitano della Roma, ospite diinsieme a, ha rivisto con grande soddisfazione le reti con cui i giallorossi hanno eliminato il Barcellona dalla Champions League. «Una grande vittoria, se la sono sicuramente meritata» - ha spiegato Totti ai ragazzi delle due squadre, i blu e i bianchi - «Dovete avere questa determinazione per togliervi certe soddisfazioni, credete sempre ai vostri sogni e inseguiteli con forza».Totti ha anche consolato i due 'fermati' della serata: si tratta die di. «Anch'io ho avuto momenti difficili,come è capitato a me» - ha spiegato l'ex capitano della Roma - «Però è in questi momenti che dovete tirare fuori tutto il vostro carattere e impegnarvi di più, come facevo io in allenamento per farmi vedere dall'allenatore e dimostrare che si sbagliava».Dopo l'ingresso di Totti, è arrivato anche, che ha cantato insieme ai ragazzi della squadra bianca. Anche il cantante ha spiegato ai giovani allievi del programma quali sono i segreti del successo: «La mia carriera è iniziata nel 1962, poi è arrivato un momento in cui ho pensato: "Non ce la faccio più". Allora sono andato in, a studiare, e vi assicuro che è stato assolutamente prezioso». Totti e Morandi hanno poi scherzato, con il Gianni nazionale che è riuscito a convincere l'ex capitano ail ritornello di Grazie Roma. «Solo se poi mi fai dei», concorda l'ex capitano della Roma, che con Morandi ha giocato durante gare di beneficenza. Il cantante lo ricorda così: «Mi davi tanti palloni in profondità dei tuoi, che poi io sprecavo». Risultato: Morandi è riuscito a fare ben due palleggi, obiettivo (minimo) centrato.