Francesco Monte: «Umiliato per il Cannagate e deriso al Grande Fratello, ora mi prendo la rivincita»

: "Umiliato per il Cannagate e deriso al Grande Fratello, ora mi prendo la rivincita". “Allora dico che io ti faccio anche fare carne da macello con la mia faccia. Sì, è successo questo, la mia faccia era sbattuta e presa in giro ovunque, a partire dall' essere deriso per la situazione del vecchio GF”, un nuovo corso artistico con “Tale e Quale Show” per, ex protagonista di “Uomini e donne”, lasciato in diretta nazionale da Cecilia Rodriguez al, messo sotto accusa per uso di marijuana nel famoso canna gate dell’Isola dei Famosi e infine di nuovo recluso nella Casa di Cinecittà, dove si era fidanzato con la coinquilina Giulia Salemi.Il successo ottenuto nello show di Carlo Conti viene da un periodo difficile: “Poi il cannagate – ha spiegato in un’intervista a “Chi” - un mare di chiacchiere sul niente. Ho dovuto imparare a essere molto saldo. La prima volta ci sto male, la seconda un po' meno, la terza ancora meno ... Però non tutti imparano a farsi scivolare le cose addosso”.Il bilancio dell’esperienza in rai per ora è positivo: “Sono molto soddisfatto: quello che era solo un hobby, cantare, lo sto condividendo con il pubblico a casa. Come pure sono contento che persone esperte del settore mi dicano quello che mi stanno dicendo. Critiche comprese. Non essendo un professionista…”.Per lui, ora fidanzato con Isabella De Candia, si è parlato di “redenzione”: “Trovo spiacevole che si usinoquesti termini, ho letto anche di "riabilitazione", ma io non devo mica essere riabilitato. Ma da che cosa?”.